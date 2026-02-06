Slušaj vest

Maldivi su san mnogih turista, ali mit da je odmor u ovom raju rezervisan samo za bogate polako pada u zaborav!

I dok luksuzni resorti i dalje privlače turiste iz celog sveta, sve više posetilaca otkriva jeftinije alternative – gostinske kuće na ostrvima, koje nude autentično iskustvo života u srcu lokalnih tradicija. Mali apartmani na samo nekoliko koraka od belih plaža i kristalno čistih voda omogućavaju uživanje u rajskom ambijentu po znatno nižim cenama.

Upravo zbog toga, jedan italijanski turista je odlučio da dokumentuje koliko zapravo koštaju obroci tokom jednog dana na Maldivima i rezultati su pokazali da je prošao iznenađujuće povoljno.

"Prvih nekoliko dana na Thulusdhoo, malom lokalnom ostrvu na Maldivima, primetio sam koliko život ovde relativno malo košta, naravno, sve je stvar subjektivnog doživljaja", rekao je on.

Doručak za 4,80 evra

Kako je pokazao na svom Instagram profilu, dan je počeo obilnim doručkom koji uključuje omlet, viršle, tostirani hleb, džem, puter, kafu, vodu i voćni sok, a sve to platio je samo 4,80 evra. Dalje, za tipičan maldivski desert posle doručka - svež kokos sa plaže sa svojim slatkim sokom - izdvojio je 2,70 evra.

Ručak 14 evra

Ručak je bio glavna atrakcija dana: bogata poke salata sa raznovrsnim sastojcima, uz sveže pripremljen mango smuti, po ceni od oko 14 evra. Popodnevni među-obrok sastojao se od vode i mango soka, koji je koštao samo 0,70 evra.

Na kraju, dan je bio zaokružen večerom – piletina u tipičnom sosu sa belim pirinčem, po ceni od 5,90 evra, autentičnim obrokom koji odražava lokalnu tradiciju.

Ukupno - manje od 30 evra

Ukupan trošak za obroke tokom celog dana iznosi oko 28 evra, što je cifra koja je iznenadila mnoge i dodatno potvrdila da Maldivi nisu destinacija rezervisana isključivo za imućne. Za turiste koji se odluče za gostinske kuće umesto luksuznih resorta, rajski odmor na Maldivima postaje mnogo dostupniji nego što se obično veruje.

Video izazvao polemiku

U komentarima ispod objave povela se i rasprava o drugoj strani putovanja na Maldive. Dok su mnogi bili oduševljeni niskim dnevnim troškovima i autentičnim iskustvom van luksuznih resorta, pojedini su istakli da je najveći izdatak zapravo sam dolazak na ovu egzotičnu destinaciju.

"Sve je to lepo, ali koliko zapravo novca ode samo na avionsku kartu, da bi se uopšte stiglo do tamo", napisala je jedna korisnica.

