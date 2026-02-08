Slušaj vest

Tinejdžeri koji sanjaju unosne karijere u tehnologiji trebalo bi što pre da počnu da razvijaju veštine rada sa veštačkom inteligencijom, posebno kroz alate koji sami pišu programski kod, poručuje milijarder i suosnivač kompanije Scale AI, Aleksandar Vang (28).

– „Najvažnije je da naučite kako da alate koristite maksimalno“, rekao je Vang u podkastu TBPN, koji je emitovan 17. septembra.

Govoreći o savetima za mlade, istakao je da je njegov pogled na programiranje potpuno promenjen:

– „Nemoguće je preceniti koliko me je AI kodiranje radikalno promenilo.“

Šta je „vibe coding“ i zašto je budućnost?

Aleksandar Vang, suosnivač Scale AI Foto: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia

AI kodiranje, poznato i kao „vibe coding“, podrazumeva pisanje softvera uz pomoć veštačke inteligencije – dovoljno je da ukucate komande i instrukcije, a AI generiše kod umesto vas.

Alati poput Replita i Cursora omogućavaju korisnicima da prave aplikacije i softver čak i bez formalnog znanja programiranja ili računarskog inženjerstva.

– „Nalazimo se u neverovatnom trenutku tehnološkog diskontinuiteta. Ako provedete, recimo, 10.000 sati igrajući se sa ovim alatima i naučite da ih koristite bolje od drugih – to je ogromna prednost“, objašnjava Vang.

Njegova kompanija Scale AI, osnovana 2016. godine, danas važi za jednog od ključnih igrača u razvoju veštačke inteligencije i procenjuje se na 29 milijardi dolara.

Aleksandar Vang, suosnivač Scale AI Foto: Drew Angerer / Getty images / Profimedia

„Ovo je trenutak kao u vreme Bila Gejtsa“

Vang današnji razvoj tehnologije poredi sa ranim danima kompjuterske revolucije, kada su vizionari poput Bila Gejtsa iskoristili činjenicu da su bili među prvima koji su razumeli softver.

Poznato je da je Gejts kao tinejdžer noću krišom izlazio iz kuće kako bi sate provodio učeći programiranje, zahvaljujući pristupu računarima koje mu je omogućila jedna lokalna firma u Sijetlu.

– „Taj trenutak se dešava upravo sada. Ako imate 13 godina, trebalo bi da sve svoje vreme provedete u vibe codingu. Tako treba da izgleda vaš život“, poručio je Vang za CNBC.

„Za pet godina AI će moći da napiše sav moj kod“

Aleksandar Vang, suosnivač Scale AI Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Iako danas ima procenjeno bogatstvo od 3,2 milijarde dolara (prema Forbsu) i od juna obavlja funkciju glavnog AI direktora u kompaniji Meta, Vang veruje da će veštačka inteligencija uskoro dostići i najbolje programere.

– „Bukvalno sav kod koji sam ikada napisao – AI će moći da proizvede u narednih pet godina“, rekao je on u podkastu.

Takve izjave dodatno podgrevaju strahove da bi programiranje moglo prestati da bude sigurna karijera, jer kompanije već uveliko koriste AI alate, a u nekim slučajevima i zamenjuju ljudske programere.

Zašto ipak vredi učiti programiranje?

Uprkos svemu, Vang – kao i mnogi drugi lideri industrije – smatraju da znanje programiranja i dalje ima ogromnu vrednost, naročito ako se kombinuje sa razumevanjem AI alata.

Slično mišljenje ima i Endru Ng, suosnivač Google Brain laboratorije.

Aleksandar Vang, suosnivač Scale AI Foto: Rod Lamkey / CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

– „Kako kodiranje postaje lakše, više ljudi bi trebalo da programira – ne manje“, napisao je Ng na LinkedInu u martu.

On ističe da će jedna od ključnih veština budućnosti biti sposobnost da računaru precizno objasnite šta želite da uradi.

Radnici koji razumeju programski jezik i znaju da koriste AI alate biće daleko poželjniji poslodavcima, dok će preduzetnici sa znanjem kodiranja moći mnogo tačnije da „objasne“ veštačkoj inteligenciji kakav proizvod žele da naprave.

– „Ovo je najbolje vreme do sada da se nauči programiranje“, zaključuje Ng.

Video: Kakva je sudbina IT sektora