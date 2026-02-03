Slušaj vest

Udnevnom horoskopu za 3. februar pogledajte detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Pojedine horoskopske znake čekaju uzbudljive promene.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Sastanak iza zatvorenih vrata proteći će u napetoj pregovaračkoj atmosferi, ali ćete ipak na kraju uspešno sklopiti sporazum. Bez razmišljanja ćete se upustiti u strastvenu ljubavnu avanturu na kraćem putovanju. Zdravlje zadovoljavajuće.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Akcenat tokom ovog dana je na poslovnoj saradnji. Pregovori neće teći lako, ali ćete na kraju postići uspešan dogovor. Nalazite se u iskušenju da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već dugo poznajete. Bolovi u grlu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Planete koje borave u vašem znaku daju vam energiju da radite na više poslova u isti mah. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Kriza poverenja između vas i partnera obeležiće ovaj dan. Partner može da vam priredi ljubomornu scenu. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Rakovi koji posluju sa inostranstvom mogu naići na problem u komunikaciji. Neophodno je prilagođavanje. Komentar koji je uputio vaš partner doživeli ste kao provokaciju. Moguće su razmirice i nesuglasice između vas. Alergija.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Lavovi koji imaju sopstveni biznis mogu da očekuju odlične rezultate i proširenje kruga poslovnih saradnika. Slobodni Lavovi imaće brojne prilike za ljubavnu avanturu, pa će na taj način lako izabrati pravu osobu. Pad imuniteta.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Device koje se bave kreativnim oblastima ili nekom umetnošću očekuje period pojačane inspiracije i velikog uspeha. Nije poželjno da u ovom periodu prećutkujete neke stvari partneru. To bi moglo da probudi sumnju. Pad imuniteta.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Problemi u odnosu s nadređenima mogu da budu u vezi s prevelikim brojem zaduženja. Razmišljate o promeni radnog mesta. Jedan stari problem u okviru vaše porodice i sa ukućanima može vam zadati glavobolju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Ovaj period obeležiće veoma važni poslovni sastanci na kojima ćete sklopiti vrlo unosan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji. Pomešana osećanja između vas i partnera obeležiće naizmenično scene nežnosti i scene ljubomore. Prehlada.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Planete koje borave u vašem polju poslovne saradnje donose vam priliku da proširite krug vaših poslovnih saradnika. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo s veoma zanimljivo osobom u znaku Blizanaca ili Vage.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

U ovom periodu će ti biti spremniji na rizike, ali će vam se ti rizici višestruko isplatiti. Finansijski dobitak. Jarčevi koji su u braku danas će uspešno rešiti jedan dugotrajan problem u okviru svog odnosa. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Atmosferu ovog dana na poslu mogu da obeleže uspešni poslovni pregovori sa saradnicima. To će vam doneti finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi u ovom periodu mogu da prevaziđu neki stari zajednički problem.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ovo je period pojačane intuicije i nadahnuća, pa će vaše ideje naići na odličan odziv potencijalnih poslovnih saradnika. Ribe koje su u vezi imaće daleko bogatiji društveni život, pa ih očekuju brojni zajednički izlasci. Glavobolja.

