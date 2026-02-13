Slušaj vest

Kada je Jihun Li prvi put kročio na Balkan, tačnije u zagrebački Donji grad, nije mogao da sakrije iznenađenje! Sa prozora iznajmljenog stana posmatrao je decu kako se bezbrižno igraju na ulici, energično i srećno - prizor koji je u njegovoj rodnoj Južnoj Koreji gotovo nestao.

Za 38-godišnjeg Jihuna, koji je u Seulu gradio uspešnu karijeru u K-pop industriji, dolazak u Hrvatsku bio je kao ulazak u sasvim novi svet. Deca koja trče i vrište, parkovi puni života i opušteniji ritam života bili su nešto što je do tada mogao da vidi samo na fotografijama. Upravo taj susret sa slobodom i jednostavnošću svakodnevnice dao mu je nadu u život koji želi da gradi sa svojom devojkom, Ukrajinkom Anastasijom Lapinom.

"U Seulu nema takvog prizora. Tamo su deca neprestano nad knjigama, uvek umorna i pod pritiskom. Ovde su tako energična, plešu, viču na igralištima i srećna su. To mi je dalo nadu u budućnost koju ovde želim da stvorim sa Anastasijom", započinje svoju priču 38-godišnji Jihun za serijal Jutarnjeg lista "Drugim očima".

Jihun je u Južnoj Koreji gradio uspešnu karijeru kao poslovni analitičar u moćnoj K-pop industriji. Ipak, život mu se okrenuo naglavačke kada je upoznao 31-godišnju Ukrajinku Anastasiju. Ona je u Hrvatsku stigla bežeći od rata, tražeći sigurnost koju je na kraju pronašla u srcu Evrope.

"Osećaj je bio kao da ulazim na 'vanzemaljsku teritoriju'"

Njihov prvi susret uživo bio je filmski, ali i pomalo nadrealan. Jihun je sleteo u Zagreb, što mu je bila prva poseta Evropi u životu, i odmah se uputio prema Varaždinskim Toplicama, gde je Anastasija tada boravila u zajedničkom smeštaju za Ukrajince.

"Osećaj je bio kao da ulazim na 'vanzemaljsku teritoriju'. Nikoga nisam poznavao, sve mi je bilo novo", priseća se Jihun.

Ipak, šetnje parkovima Toplica i zajednička putovanja u Budimpeštu i Graz brzo su potvrdila ono što su naslućivali onlajn: oni su par koji želi da gradi zajednički život. Danas im je adresa zagrebačka, a dom su ispunili muzikom, koju oboje strastveno stvaraju.

Oduševljen mnogim balkanskim stvarima

Dok Anastasija, koja radi u web razvoju i internet marketingu, ističe kako se u Hrvatskoj oseća dobrodošlo i ceni opušteniji ritam života bez stalnog pritiska, Jihuna oduševljavaju stvari koje Balkanci uzimaju zdravo za gotovo. Osim dečje energije, na listi njegovih prioriteta neočekivano su se visoko našle - jabuke.

"Probao sam jabuke u SAD-u, Japanu i Koreji, ali ove u Hrvatskoj su stvarno najbolje. Neverovatno su hrskave i slatke, jedem ih bukvalno svaki dan", smeje se Jihun.

Simpatičnom paru za sada je najveći problem viza Južnokorejca, zbog čega svakih tri meseca mora da odlazi od svoje drage, ali se nadaju da će se to uskoro promeniti.

