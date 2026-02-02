Slušaj vest

Sveštenik Predrag Popović i njegova supruga Ivana proslavili su 20 godina braka u krugu najbližih prijatelja i porodice. Slavljenici su se okupili u jednom prestoničkom restoranu, gde je atmosfera trajala do ranih jutarnjih sati.

Tim povodom na svom Instagram profilu oglasio se i otac Predrag Popović pa uputio snažne reči o braku:

"Dragi moji, izuzetno je važno promovisati brak i slaviti godišnjice braka. Danas je brak u krizi, a kako onda da se nadamo dobroj deci i vaspitanju kad je porodica u problemu? Treba pričati, deliti i usavršavati svaki brak ponaosob, a to ne možete ako se ne prepustite i ne molite Boga za pomoć. Čuvajte vaš brak, decu i prijatelje, najviše od sebe samog. Vi ste jedini koji možete nauditi sebi i drugima, a od ostalih nas sam Bog čuva! Za sve vas koji niste bili, mi smo snimili i uskoro ćemo podeliti, da uzmete muštru i budete bolji od nas," napisao je.

Zvanice i muzički nastupi

Na proslavi su prisustvovali brojni gosti, a atmosferu su dodatno podigli Milan Dinčić Dinča i Bojana Golubović, svojim nastupima koji su doveli slavlje do usijanja. Pored muzičkih izvođača, veliku pažnju prisutnih privukli su i princ Filip i princeza Danica.

Princeza Danica u elegantnom teget izdanju

Za ovu posebnu priliku, princeza Danica ponovo je pokazala svoj besprekorno razvijen modni ukus. Odabrala je sofisticirani teget stajling koji je spoj elegancije i udobnosti. Nosila je sako u klasičnoj teget boji i suknju do članaka koja je naglasila liniju figure, dodajući dozu damske sofisticiranosti. Ispod je kombinovala crnu bluzu, koja je suptilno zaokružila celokupan izgled, dajući mu modernu i minimalističku notu.

Otac Predrag Popović proslavio godišnjicu braka, Karađorđevići gosti Foto: printscreen/instagram/otac_predrag_popovic

Za obuću je izabrala sandale sa kratkom potpeticom, koje su spoj udobnosti i stila. Kosa je bila uredno sklonjena sa lica, dok je diskretna, prirodna šminka isticala njene crte lica. Njena pratnja, princ Filip, odabrao je takođe teget tonove - sako u istoj nijansi, uz belu košulju i sivu kravatu, upotpunivši skladnu i elegantnu modnu kombinaciju para.

Pogledajte video: Otac Predrag Popović o postu