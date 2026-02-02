Slušaj vest

U dugim i stabilnim vezama razgovori o budućnosti - veridbi, braku i zajedničkom životu, obično dolaze spontano. Ipak, ponekad jedna neočekivana rečenica može da poljulja sve ono što se godinama gradilo i ostavi partnera bez odgovora. Upravo to se dogodilo jednom mladiću iz Srbije, koji je na platformi Reddit podelio lično iskustvo koje je izazvalo lavinu reakcija.

Posle četiri godine - neočekivan odgovor

Kako je naveo, on ima 27 godina, a njegova devojka 25, i već četiri godine su u vezi. Tema veridbe nije im bila strana - o njoj su razgovarali više puta. Ipak, bez ikakvog objašnjenja, devojka mu je nedavno rekla da se nikada ne bi udala za njega.

Ta izjava ga je, kako priznaje, potpuno slomila, a svoju ispovest započeo je rečima: "Mislim da sam u problemu?".

Zatim je detaljnije objasnio situaciju: "Ukratko: pričao sam sa devojkom sa kojom sam četiri godine o veridbi i najlaganije mi je rekla da se ona nikad ne bi udala za mene i to bez objašnjenja. S obzirom na to koliko volimo da smo zajedno, tako izričit odričan odgovor od nje me je u najmanju ruku iznenadio i povredio. Nije mi ovo nije jasno nikako. Plus neće da mi da objašnjenje i eto. Samo smo se smejali tome ali meni zapravo nije bilo smešno," požali se dečko na platformi Reddit.

Saveti, upozorenja i grube istine

Njegova objava brzo je privukla pažnju drugih korisnika, koji su pokušali da mu pomognu savetima, ali i direktnim, ponekad oštrim komentarima.

Jedan korisnik ga je upozorio da situaciju mora ozbiljno da shvati: "Ajde da pređemo preko smeha, to može biti refleksna reakcija, ali, prijatelju, moraš o ovome da razgovaraš. Kao prvo, nije ni čudo što neće, jer sa tim stavom da se smeješ kad te neko "odbije" ona tebe ne može ozbiljno da gleda. Tu si dok ne naiđe nešto bolje. Drugo ovo ti je ozbiljno iskustvo, kako god da se završi. Ti moraš da znaš šta ti želiš ili šta ne želiš. Ne znam celu priču, ali meni je trebalo vremena da se malo trznem u sličnim godinama kao ti sada i da postavim neka pravila“.

Srbin u vezi 4 godine, pa zakukao na mrežama Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Drugi korisnik bio je još direktniji: "Ako ti je rekla da se ne bi udala za tebe, ti si klupa za rezerve - sedi i čeka dok ne naiđe neko drugi, a do tada bolje da sedi nego da stoji".

Ženski ugao: problem nije u drugoj osobi

U diskusiju su se uključile i devojke, koje su ponudile drugačiju perspektivu. Jedna korisnica je iz ličnog iskustva objasnila da problem često ne leži u postojanju treće osobe, već u stavu prema braku.

"Iz ugla ženske osobe u sličnoj situaciji. Dugo smo zajedno, ali sam brzo shvatila da momak ne vidi brak kao nešto posebno i da se ne bi borio sa izazovima koji mogu doći. Godinu dana kasnije, iako je trudnoća u pitanju, on želi brak, a ja ne, i to nije zbog drugog nego zbog njegovog stava prema braku".

Srbin u vezi 4 godine pa se požalio na mrežama na devojku Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Dodala je i da je moguće da ni autor objave sam nije u potpunosti siguran da želi brak, što je njegova devojka možda prepoznala pre njega.

Ova priča još jednom pokazuje koliko razgovori o braku mogu biti složeni i bolni, posebno kada odgovori ne dolaze jasno i iskreno. I dok su se mišljenja korisnika razlikovala, većina se složila u jednom - bez otvorenog razgovora i razjašnjenja očekivanja, ni najduža veza ne može imati stabilnu budućnost.

Pogledajte video: Brakovi u Srbiji traju najduže 13 godina