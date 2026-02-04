Slušaj vest

Dok mnogi teže stabilnom poslu i redovnim primanjima, Danac Andres Bojzen doneo je odluku koja ide u suprotnom smeru. Nakon godina provedenih u klasičnom poslovnom ritmu, sa fiksnim radnim vremenom i sigurnom platom, odlučio je da sve to ostavi iza sebe i započne potpuno drugačiji život.

Dao je otkaz, kupio malu drvenu kuću na točkovima i preselio se na samu ivicu šume, daleko od gradske vreve i svakodnevne rutine.

Mali prostor, velika promena

Njegov novi dom skroman je po kvadraturi, ali pažljivo osmišljen. Drvena kućica sadrži osnovne elemente za život - mesto za spavanje, malu kuhinju i peć na drva. Za Bojzena, to je više nego dovoljno.

Umesto kredita, računa i stalne žurbe, sada ima mir, tišinu i slobodu da sam organizuje svoje vreme. Kako sam kaže, tek tada je shvatio koliko mu je malo zapravo potrebno.

Život uz šumu i sopstveni vrt

Izbor lokacije nije bio slučajan. Blizina šume pruža mu osećaj smirenosti i povezanosti sa prirodom koji mu je u urbanom okruženju nedostajao. Da bi smanjio zavisnost od prodavnica, pokrenuo je sopstveni vrt. U njemu uzgaja povrće i začinsko bilje, prati godišnja doba i uči da planira unapred. Svaki plod doživljava kao rezultat sopstvenog truda i dokaz da samodovoljnost, iako zahtevna, ima smisla.

Kišnica umesto vodovoda

Jedna od najvećih promena u njegovom svakodnevnom životu odnosi se na korišćenje vode. Andres ne koristi klasičan vodovodni sistem. Kišnicu sakuplja, filtrira i dodatno prečišćava, a koristi je za piće, kuvanje i ličnu higijenu. Takav način života, priznaje, naučio ga je da racionalno koristi resurse i bude svestan svake potrošene kapi.

Sloboda kao lični izbor

Iako je svestan da je napustio model života koji većina smatra sigurnim, ne oseća kajanje.

"Hteo sam slobodu, to sam i dobio ovim načinom života", kaže Bojzen.

Danas zarađuje povremeno radeći u građevini, iznajmljuje svoju drvenu kućicu putem agencija za smeštaj i drži predavanja o agrokulturi i samodovoljnom načinu života.

Trend koji dobija sve više pristalica

Njegova priča nije usamljen primer. Poslednjih godina sve veći broj ljudi odlučuje se da napusti gradove i potraži jednostavniji, mirniji život, daleko od gužve, pritiska i stalnog stresa. Za neke, sreća ne znači veću platu i više kvadrata, već slobodu izbora, život u skladu s prirodom i hrabrost da se krene drugačijim putem.

