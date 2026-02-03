Slušaj vest

Stigao je februar, a društvene mreže ponovo su preplavljene objavama koje najavljuju kalendarski fenomen jedinstvene lepote i retkosti. Reč je o takozvanom "savršenom" ili "pravougaonom" mesecu, u kojem dani na kalendarskoj stranici formiraju besprekoran pravougaonik, bez ijednog praznog polja.

Ova vizuelna pravilnost posebno oduševljava ljubitelje reda, simetrije i urednih obrazaca.

Pravougaonik koji raduje ljubitelje simetrije

Fenomen poznat kao savršeni mesec odnosi se na mesec čiji je broj dana deljiv sa sedam i koji započinje prvim danom u nedelji. U gregorijanskom kalendaru, jedini mesec koji može ispuniti taj uslov jeste februar u godini koja nije prestupna.

Kalendar februara meseca 2026. godine Foto: Penchan Pumila / Alamy / Profimedia

Sa tačno 28 dana, februar se savršeno uklapa u četiri puna nedeljna ciklusa. Upravo to će se dogoditi u februaru 2026. godine. U kalendarima u kojima nedelja počinje nedeljom, što je uobičajeno u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim drugim delovima sveta, prvi februar pada u nedelju, dok je 28. februar subota.

Rezultat je vizuelno savršena mreža 4x7, bez "rupa" na početku ili kraju meseca. Taj skladan raspored mnogima pruža osećaj reda i smirenosti, što se na internetu često opisuje kao čudno zadovoljavajuće. Sa psihološke tačke gledišta, uredni obrasci olakšavaju planiranje i stvaraju osećaj kontrole, što u savremenom, često haotičnom svetu može delovati izuzetno umirujuće.

Savršeni februar u Srbiji i Evropi - malo kasnije

Iako će ljubitelji kalendarske simetrije širom sveta slaviti februar 2026. godine, u Srbiji, Hrvatskoj i većem delu Evrope taj savršeni pravougaonik neće biti vidljiv. Razlog leži u međunarodnom standardu ISO 8601, prema kojem nedelja počinje ponedeljkom. Kako 1. februar 2026. godine pada u nedelju, u našim kalendarima taj dan će se naći na kraju prvog reda, a ceo mesec će se prostirati kroz pet redova.

Kalendar februara meseca 2026. godine Foto: Techa Tungateja / Alamy / Profimedia

Ipak, na sopstvenu verziju kalendarskog savršenstva nećemo morati dugo da čekamo. Već u februaru 2027. godine pojaviće se ista pojava, prilagođena evropskom standardu. Taj februar će započeti u ponedeljak i završiti se u nedelju, stvarajući vizuelno skladan pravougaonik koji redovno izaziva oduševljenje korisnika društvenih mreža. Poslednji put takav februar imali smo 2021. godine.

Zašto se "savršen februar" smatra posebnim?

Uz interesovanje za savršeni februar često se širi i dugogodišnji internet mit. Viralni sadržaji tvrde da se februar sa tačno četiri nedelje svakog dana - četiri ponedeljka, četiri utorka, četiri srede i tako dalje - događa samo jednom u 823 godine, a ponekad se naziva i "MiracleIn" (igra reči, "čudo iznutra"). Ta tvrdnja je, naravno, netačna.

Jednostavna matematika razotkriva istinu: svaka godina koja nije prestupna ima februar sa 28 dana. Kako nedelja ima sedam dana, 28 podeljeno sa sedam daje tačno četiri. To znači da svaka obična godina nužno ima februar sa po četiri dana svake vrste u nedelji. S obzirom na to da se obične godine javljaju tri puta u svakom četvorogodišnjem ciklusu, ova pojava nikako nije retka.

Kalendar februara meseca 2026. godine Foto: Andrii Savchenko / Alamy / Profimedia

Ono što jeste ređe jeste da februar započne tačno određenim danom u nedelji. Na primer, februar koji počinje nedeljom, kao što je slučaj 2026. godine, ponavlja se u predvidljivom ciklusu od šest, jedanaest i jedanaest godina. Poslednji put to se dogodilo 2015, a sledeći put će se ponoviti 2037. godine.

Šta nam praktično donosi ovaj uredni februar?

Ako se udaljimo od kalendarske estetike i internet mitova, februar 2026. godine donosi i nekoliko praktičnih pogodnosti. Dan zaljubljenih, 14. februar, pada u subotu, što je idealno za parove koji planiraju romantičan vikend ili večernji izlazak bez razmišljanja o radnom danu koji sledi. Osim toga, mesec donosi i vrhunac sezone poklada i karnevala, budući da Uskrs 2026. godine pada relativno rano, 5. aprila. Fašničke povorke i zabave ispuniće trgove širom regiona upravo sredinom februara.

