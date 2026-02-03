Slušaj vest

U današnje vreme ljudi na internetu sve više istražuju različite aspekte privlačnosti i individualnih afiniteta, uključujući i specifične obrasce interesovanja, odnosno fetiše, koji se razlikuju od osobe do osobe. Iako se takve teme često pogrešno shvataju, važno je razumeti da je privlačnost kompleksna i da postoje veliki kulturni i individualni uticaji na to šta koga zanima.

Na iternetu se pojavila mapaEvropezasnovanu na podacima o najčešće pretraživanim fetišima u različitim državama. Rezultati istraživanja jasno pokazuju koliko se interesovanja i se*sualne preferencije razlikuju od zemlje do zemlje, pod uticajem kulture, društvenih normi i ličnih afiniteta.

Ovo su najpopularniji fetiši u evropskim državama:
Albanija – igra testisima
Austrija – golicanje
Belgija – krupne žene
Belorusija – feminizirani muškarci
Bosna i Hercegovina – krupne žene
Bugarska – najlon čarape
Kipar – ronjenje
Crna Gora – griženje
Češka – udaranje po zadnjici
Danska – nošenje pelena (fetiš "odraslih beba")
Estonija – baloni
Finska – rvanje
Francuska – igra testisima
Grčka – gaženje
Hrvatska – igra testisima
Irska – krupne žene
Island – podizanje i nošenje
Italija – golicanje
Letonija – krupne žene

Mađarska – igra testisima
Moldavija – nošenje
Holandija – oralni se*s
Nemačka – vezivanje
Norveška – rvanje
Poljska – golicanje
Portugal – rvanje
Rumunija – igra testisima
Rusija – penetracija strap-onom
Slovačka – pelene
Slovenija – igra testisima
Španija – golicanje
Švedska – vezivanje
Švajcarska – golicanje
Severna Makedonija – podizanje i nošenje
Turska – stopala
Ukrajina – gaženje
Ujedinjeno kraljevstvo – krupnije žene

Fetš koji Srbi najčešće pretražuju

U Srbiji je posebno interesantno to što se kao najčešće pretraživana intimna sklonost izdvaja rvanje u krevetu, odnosno igra snage i nadmetanja među partnerima. Ovakva vrsta bliskosti često se tumači kao spoj fizičke energije, takmičarskog duha i razigrane dinamike u odnosu.

Navodi se da ovakva interesovanja mogu imati veze sa naglašenim sportskim duhom i kulturom fizičke snage, ali i sa potrebom za intenzivnijom, aktivnijom vrstom povezanosti među partnerima. U ovom kontekstu, rvanje ne podrazumeva agresiju, već igru poverenja i međusobne kontrole.

(Kurir.rs/PinkNews)

