U današnje vreme ljudi na internetu sve više istražuju različite aspekte privlačnosti i individualnih afiniteta, uključujući i specifične obrasce interesovanja, odnosno fetiše, koji se razlikuju od osobe do osobe. Iako se takve teme često pogrešno shvataju, važno je razumeti da je privlačnost kompleksna i da postoje veliki kulturni i individualni uticaji na to šta koga zanima.

Na iternetu se pojavila mapaEvropezasnovanu na podacima o najčešće pretraživanim fetišima u različitim državama. Rezultati istraživanja jasno pokazuju koliko se interesovanja i se*sualne preferencije razlikuju od zemlje do zemlje, pod uticajem kulture, društvenih normi i ličnih afiniteta.

Ovo su najpopularniji fetiši u evropskim državama:

Albanija – igra testisima

Austrija – golicanje

Belgija – krupne žene

Belorusija – feminizirani muškarci

Bosna i Hercegovina – krupne žene

Bugarska – najlon čarape

Kipar – ronjenje

Crna Gora – griženje

Češka – udaranje po zadnjici

Danska – nošenje pelena (fetiš "odraslih beba")

Estonija – baloni

Finska – rvanje

Francuska – igra testisima

Grčka – gaženje

Hrvatska – igra testisima

Irska – krupne žene

Island – podizanje i nošenje

Italija – golicanje

Letonija – krupne žene



Mađarska – igra testisima

Moldavija – nošenje

Holandija – oralni se*s

Nemačka – vezivanje

Norveška – rvanje

Poljska – golicanje

Portugal – rvanje

Rumunija – igra testisima

Rusija – penetracija strap-onom

Slovačka – pelene

Slovenija – igra testisima

Španija – golicanje

Švedska – vezivanje

Švajcarska – golicanje

Severna Makedonija – podizanje i nošenje

Turska – stopala

Ukrajina – gaženje

Ujedinjeno kraljevstvo – krupnije žene

Fetš koji Srbi najčešće pretražuju

U Srbiji je posebno interesantno to što se kao najčešće pretraživana intimna sklonost izdvaja rvanje u krevetu, odnosno igra snage i nadmetanja među partnerima. Ovakva vrsta bliskosti često se tumači kao spoj fizičke energije, takmičarskog duha i razigrane dinamike u odnosu.

Navodi se da ovakva interesovanja mogu imati veze sa naglašenim sportskim duhom i kulturom fizičke snage, ali i sa potrebom za intenzivnijom, aktivnijom vrstom povezanosti među partnerima. U ovom kontekstu, rvanje ne podrazumeva agresiju, već igru poverenja i međusobne kontrole.

(Kurir.rs/PinkNews)

