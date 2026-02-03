Slušaj vest

„Ljudi me često pitaju čime se bavim i smeju se kad im kažem – čistim pseći izmet“, priča Kajl Njubi iz Litlovera u Derbiju. „Ali za mnoge starije i osobe sa invaliditetom ovo je više od usluge – ovo je jedini način da zadrže svog psa.“

Reč je o Kajlu Njubiju iz mesta Litlover u Derbiju, koji već mesecima obilazi dvorišta širom istočnog Midlenda i pomaže onima koji fizički nisu u stanju da sami čiste za svojim psima.

Kako kaže, veliki broj njegovih klijenata zakazuje redovne, nedeljne dolaske, jer zbog zdravstvenih problema ne mogu sami da obavljaju taj posao.

„Ljudi ih na mrežama nazivaju lenjima ili neodgovornima, ali to jednostavno nije tačno. Neki ljudi to fizički ne mogu da urade“, objašnjava Njubi.

Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

„Najviše radimo sa osobama sa invaliditetom. Oni ne mogu sami da se saginju i čiste, i zato im ova usluga bukvalno znači sve.“

"Bez njega ne bih mogla da imam psa“

Jedna od njegovih klijentkinja je Lulu Sing iz Long Itona, koja zbog problema sa pokretljivošćune može da čisti za svojim francuskim buldogom Badijem.

„Bez ove usluge ne bih mogla da imam psa“, priznaje ona i dodaje: „Imam invaliditet i jednostavno nisam u mogućnosti da to radim sama. Kada sam čula za ovu ideju, pomislila sam – ovo je savršeno.“

Njubi joj pomaže već nekoliko meseci, a Lulu kaže da joj je to omogućilo da zadrži svog ljubimca i brine o njemu bez dodatnog fizičkog napora.

Ideja stigla iz Amerike: „Tamo je to ozbiljan biznis“

Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

Kajl Njubi je firmu Pet Poo Pick osnovao u martu 2025. godine, zajedno sa kolegom iz građevinske industrije. Trenutno je to jedna od retkih firmi u Derbiširu koja nudi ovakvu vrstu usluge.

Inspiraciju je, kako kaže, pronašao u Sjedinjenim Američkim Državama, gde slične kompanije ostvaruju milionske prihode i funkcionišu kroz franšize.

„Naš prvi klijent u Haknalu ima decu koja žive u Americi. Oni su mu ispričali da je tamo to potpuno normalna stvar“, objašnjava Njubi.

„Pitali su ga da li takva usluga postoji i ovde – tako je i došao do nas.“

Ekološko rešenje i sve više klijenata

Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

Sakupljeni otpad se, uz dozvolu vlasnika, odnosi na farmu u mestu Gotam u Notingemširu, gde se dodaje konjskom đubrivu, čime se rešava na ekološki prihvatljiv način.

Profit Njubi danas ima 35 stalnih klijenata širom istočnog Midlenda, a ovaj posao i dalje kombinuje sa svojim primarnim zanimanjem u građevini.

„Neki se smeju kad čuju čime se bavim, ali usluga košta 15 funti (nešto više od 2.000 dinara). Ako imaš sto klijenata mesečno – pa, računica je jasna. Sredom imam 15 mušterija, subotom 20“, rekao je Njubi, koji naplaćuje 40 dolara (oko 4.000 dinara) za prvu posetu, a nakon toga 20 (oko 2.000 dinara) dolara nedeljno.

Kao rezultat toga, Britanac procenjuje da zarađuje oko 2.680 dolara (više od 266.000 dinara) nedeljno radeći kao čistač stajnjaka, što je ekvivalentno skoro 60 dolara po satu (oko 6.000 dinara).

Njubi procenjuje da može da zaradi više skupljajući izmet nego u desetočasovnoj smeni na građevini — iako posao, kao što se može zamisliti, može biti prilično prljav.

„Kada razmislite o tome, otprilike skupljate 14 komada izmeta po bašti“, rekao je Njubi. „Koristimo lopatom i kesu. Potrebno je 10-15 minuta po bašti.“

Profesionalni sakupljač psećeg izmeta čisti dvorište za vlasnike pasa Foto: Printscreen/Youtube/SWNS

Nakon što lopatama očistite izmet, mašina za čišćenje izmeta dezinfikuje područje kako bi se osigurala da nema tragova.

„Mogu da vozim oko četiri sata dnevno i mogu da provedem skoro tri sata sakupljajući“, rekao je Njubi, koji je vozio i do 80 kilometara da bi se rešio psećeg izmeta.

