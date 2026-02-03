Slušaj vest

Kontroverzni tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama u Los Anđelesu osvojio je svoju prvu Gremi nagradu, u 90. godini, u kategoriji za najbolju audio-knjigu, naraciju i pripovedanje. Nagrada mu je dodeljena za delo "Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame".

Dalaj Lama, koji već decenijama živi u egzilu u Indiji, poznat je po svom angažmanu za autonomiju Tibeta, koji Kina smatra delom svoje teritorije.

Poruka Dalaj Lame

"Priznanje primam sa zahvalnošću. Ne vidim ovo kao nešto lično već kao priznanje naše zajedničke univerzalne odgovornosti. Iskreno verujem da su mir, saosećanje, briga za životnu okolinu i razumevanje jedinstva čovečanstva bitni za kolektivnu dobrobit svih osam milijardi ljudskih bića", izjavio je Dalaj Lama putem društvenih mreža.

Audio-knjiga i saradnici

Nagrađeno delo Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame uključuje umetnike poput Rufusa Vejnvrajta, koji je primio nagradu u ime duhovnog vođe, i Megi Rodžers. Knjiga se sastoji od deset tema na engleskom jeziku, uz muzičku pratnju koju su kreirali umetnici kao što su kanadsko-američki muzičar Rufus Vejnvrajt i indijski majstor saroda Amžad Ali Kan.

Dalaj Lama je u finalu pobedio ostale nominovane, među kojima su bili komičar i voditelj Trevor Noa, sudija Vrhovnog suda SAD Ketandži Braun Džekson i muzičar Fab Morvan iz grupe Milli Vanilli.

Reakcija Kine

Kina je oštro reagovala na dodelu nagrade Dalaj Lami, ocenjujući da je ovo politički potez usmeren protiv kineske politike, te da Gremi ceremonija služi kao instrument anti-kineske propagande.

Kontroverze u životu Dalaj Lame

Dalaj Lama je tokom života bio umešan u nekoliko skandala. Na jednom javnom događaju u Daramšali u Indiji poljubio je dečaka u usta i zamolio ga da mu "posisa jezik". Njegova kancelarija je kasnije izdala saopštenje u kojem se izvinjava, navodeći da je radilo o "nevinom i razigranom načinu zadirkivanja" koji je pogrešno shvaćen. Tibetanski aktivisti su to tumačili kao kulturni nesporazum, napominjući da je plaženje jezika tradicionalni tibetanski pozdrav.

Pre nekoliko godina Dalaj Lama je izjavio za BBC da bi, ukoliko ga nasledi žena, ona morala da bude "veoma privlačna", jer bi u suprotnom "bila od male koristi", što je takođe izazvalo kritike i izvinjenje.

Ostale Gremi nagrade i nastupi

Na istoj ceremoniji nagrađena je i pevačica Gloria Estefan u kategoriji najboljeg tropskog latino albuma (Best Tropical Latin Album) za svoj album Raices, što je njen šesti Gremi u ovoj kategoriji. Estefan je tokom nastupa kritikovala politiku agencije ICE (Immigration and Customs Enforcement) i izrazila podršku imigrantskim zajednicama.

Portorikanskom reperu Bed Baniju je poručila da uživa u svakoj sekundi svog nastupa na predstojećem Super Boulu 8. februara, ističući da 12-minutni nastup proleti neverovatno brzo. Lorin Hil se vratila na Gremi posle 26 godina i predvodila segment In Memoriam, posvećen preminulim muzičkim ikonama Roberti Flek i D’Anđelu. Pola Abdul se pojavila sa svojim dugogodišnjim partnerom Kevinom Tagučijem, što je retko javno pojavljivanje. Pevačica je dvostruka dobitnica Gremija.

