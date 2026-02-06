Slušaj vest

Svake godine stotine hiljada lokalnih stanovnika i stranih turista okupljaju se na južnom kraju Korejskog poluostrva povodom Festivala razdvajanja mora Džindo. U pitanju je prirodni fenomen tokom koga se more Džindo, severni deo Istočnog kineskog mora, povlači tek toliko da otkrije prolaz dug oko 2,9 kilometara koji povezuje ostrvo Džindo sa obližnjim ostrvom Modo.

Tokom jednog sata, koliko je staza najvidljivija u svom vrhuncu svakog od četiri festivalska dana, posetioci lagano šetaju do ostrva Modo, dok lokalno stanovništvo u plićaku sakuplja školjke i morske alge. Iako se festival održava jednom godišnje, more se na ovom mestu razdvaja dva do tri puta godišnje, između marta i juna.

Fenomen razdvajanja mora kod Džinda postao je poznat širom sveta 1975. godine, kada ga je tadašnji francuski ambasador u Južnoj Koreji, Pjer Lendi, u jednom francuskom listu opisao kao korejsku verziju Mojsijevog čuda, aludirajući na biblijsko razdvajanje Crvenog mora.

Ipak, daleko od čuda, razdvajanje mora kod Džinda najverovatnije je rezultat ekstremno niske plime izazvane pojavom poznatom kao plimni harmonici.

More Džindo Foto: Ed JONES / AFP / Profimedia

Poznato je da gravitaciono delovanje Sunca i Meseca na vodu na Zemlji izaziva plimu i oseku, odnosno periodično podizanje i spuštanje nivoa mora. U zavisnosti od njihovog međusobnog položaja, Sunce i Mesec deluju različitom snagom i u različitim trenucima, što dovodi do visokih plima u nekim područjima i niskih u drugim.

Međutim, kako objašnjava Kevan Mofet, vanredna profesorka geonauka na Univerzitetu Teksasa u Ostinu, položaji Sunca, Meseca i Zemlje samo su jedan od mnogih faktora koji doprinose godišnjem razdvajanju mora kod Džinda.

Plimni harmonici

Određeni faktori koji utiču na plimu, poput rotacije Zemlje ili kretanja Zemlje i Meseca koje dovodi do promena u njihovoj međusobnoj udaljenosti, nazivaju se plimnim harmonicima jer deluju u pravilnim, ponavljajućim ciklusima. Svi ti faktori stvaraju različite gravitacione sile, što rezultira specifičnim, ali ponavljajućim obrascima plime i oseke tokom vremena.

More Džindo Foto: Ed JONES / AFP / Profimedia

„Ključna stvar kod ovih harmonika jeste to što ih ima mnogo, a svaki doprinosi plimi različitim intenzitetom, odnosno amplitudom, i u različitim vremenskim intervalima“, navela je Mofet u imejlu.

Povremeno se dešava da se brojni harmonici poklope, odnosno da budu „u fazi“, i tada dolazi do ekstremno visoke ili niske plime, kao što je slučaj kod mora Džindo.

„Baš kao kada bubnjari udaraju ritam koji je blago neusklađen, u jednom trenutku se svi ti ritmovi poklope i stvore jedan veliki ‘udarac’“, dodala je ona.

U moru kod Džinda ono što izgleda kao razdvajanje vode zapravo je spuštanje čitavog nivoa mora, čime se otkriva greben kopna širok između 40 i 60 metara, koji tokom festivala svakodnevno izranja na površinu.

„Verovatno je reč o mestu gde se sediment taložio u većoj meri zbog relativno mirnije vode koja se javlja duž te linije između ostrva“, objašnjava Mofet.

Sve dok oblik i položaj ostrva, kao i Mjongnjang moreuz istočno od Džinda, koji kontroliše raspon plime i oseke, ostanu nepromenjeni, razdvajanje mora će se, po svemu sudeći, nastavljati dva puta godišnje.

Prema Mofet, upravo je to omogućilo da se festival razvija tokom dugog vremenskog perioda, dovoljno dugog da se rodi i legenda o tigrovima na Džindu.

A postoji i legenda sa tigrovima

Za one koji radije veruju u magiju razdvajanja mora, nisu usamljeni. Na obali Džinda nalazi se i statua starice i tigra, koja podseća na lokalnu legendu.

Prema predanju, na ostrvu Džindo nekada je bilo mnogo tigrova. Kada su počeli da upadaju u lokalna sela, stanovnici su pobegli na ostrvo Modo. Jedna žena po imenu Bjong slučajno je ostala iza njih.

Ona se svakodnevno molila bogu mora Jongvangu, sve dok joj se on jednog dana nije javio u snu i rekao da će se narednog dana u moru pojaviti duga kojom će njena porodica moći da pređe vodu.

Kada je izašla na obalu, more se, prema legendi, čudesno razdvojilo i pojavila se „dugina staza“. Porodica je prešla more i ponovo se ujedinila s njom, čime je započela tradicija koja je danas među lokalnim stanovništvom, ali i mistična atrakcija za turiste.

(Kurir.rs/ Nova)

