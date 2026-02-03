Slušaj vest

Manastir Ostrog najdraže je duhovno stecište najvećeg broja pravoslavnih vernika, ali i pripadnika drugih veroispovesti koji žele da posete nadaleko poznato zdanje pod stenama nadomak Nikšića.

Zbog svoje lokacije, zima nije idealno vreme za odlazak na Ostrog, pa retko imamo priliku da vidimo kako ova pravoslavna svetinja izgleda prekrivena snegom. Ipak, poslednjih dana na društvenim mrežama pojavili su se upravo takvi prizori, a najčešći komentar glasi:

"Prizor je čaroban."

Bajkoviti prizori pod stenama

Bela spoljašnjost manastira, gotovo uklesana u stene, pod belinom obronaka planina i šuma deluje nestvarno i bajkovito. Nesumnjivo je da svako ko se u takvim uslovima osmeli da krene put Crne Gore i Ostroga može da doživi potpuno novu dimenziju uzvišenosti i dubok osećaj mira.

Jedno pravilo koje morate znati pre odlaska

Narodno verovanje kaže da sa Ostroga ne smete poneti ništa što nije osvećeno, pa čak ni kamenčić ili cvet kao uspomenu. Smatra se da ono što pripada svetinji – u svetinji i ostaje.

Veruje se da onaj ko prekrši ovo nepisano pravilo rizikuje da „ponese“ teret, umesto blagoslova.

Ono što se sme poneti jesu osveštano ulje iz kandila, voda i tamjan, koje vernici mogu da kupe u manastirskoj prodavnici. To nisu obični suveniri, već darovi koji nose blagoslov.

Čarape za svetitelja i darovi za bližnje

Poseban običaj među vernicima jeste da Svetom Vasiliju na dar donesu vunene čarape. Prema legendi, svetitelj svake noći obilazi manastir, a monasi ujutru na njegovim čarapama pronalaze tragove.

Mnogi vernici sa sobom donose i lične predmete svojih bližnjih koji nisu mogli da dođu – maramu, majicu ili krstić. Te stvari ostavljaju pored svetiteljevog kivota da prenoće u svetinji, a zatim ih nose onima kojima su namenjene, verujući da će im doneti utehu, mir i snagu.

„Na Ostrog se ne ide kad hoćeš – već kad te Sveti Vasilije pozove“

Još jedno snažno verovanje vezano za Ostrog kaže da se odlazak ne planira unapred.

„Na Ostrog se ne ide kad ti hoćeš, nego kad te Sveti Vasilije pozove.“

Zbog toga mnogi vernici ne govore drugima da planiraju put, niti zakazuju dolazak, već polaze iznenada – onda kada osete unutrašnji poziv.

Za one koji ne pronađu mesto u konaku, manastir obezbeđuje skromna ćebad. Spavanje pod vedrim nebom ispred svetinje vernici opisuju kao iskustvo koje se pamti ceo život – tišina, mir i snažan osećaj prisustva nečeg višeg.

