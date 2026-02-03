Slušaj vest

Rad na kruzerima za mnoge je primamljiva opcija pre svega zbog dobre zarade, iako je dobro poznato da posao na velikim putničkim brodovima nimalo nije lak. Kolika je mesečna plata i da li se takav način života isplati, otkrio je jutjuber Kris, koji kao menadžer kazina na kruzeru radi još od 2013. godine.

Kris je odlučio da otvoreno govori o svom poslu na sopstvenom Jutjub kanalu i javno podeli svoju platnu listu, kako bi pokazao koliko zaista zarađuje i na koji način uspeva da uštedi značajnu količinu novca.

Plata na brodu

Iako ostvaruje veoma solidna primanja radeći za kompaniju Rojal Karibijen, Krisova jedanaesta, ujedno i poslednja smena, biće na brodu "Allure of the Seas". U jednom od svojih videa detaljno je prikazao koliko je zaradio tokom januara 2025. godine.

Zaposlenima se plata isplaćuje na svake dve nedelje, pa je tako dobio dve isplate: jednu u iznosu od 2.890.21 dolar i drugu od 1.450.09 dolara. Ukupno je to 4.340.30 dolara, odnosno oko 3.993 evra za samo jedan mesec, što je iznenadilo mnoge gledaoce u komentarima.

Kako funkcioniše isplata za članove posade

Kris je objasnio i kako funkcioniše sistem isplate za zaposlene na kruzerima:

"Kao aktivni član posade, kada se prvi put ukrcate i potpišete ugovor, otvarate bankovni račun koji se zove "si pej akaunt". Svake dve nedelje moja plata leže na taj američki bankovni račun i sa tim novcem mogu da radim šta god želim. Mogu koristiti karticu na bankomatu, podizati gotovinu ili plaćati kao debitnom karticom u restoranima i prodavnicama, gde god hoću."

Od čega zavisi visina zarade

Prema njegovim rečima, visina plate može znatno da varira u zavisnosti od više faktora, pre svega veličine broda i rute kojom plovi.

"U zavisnosti od toga na kojem ste brodu, to u velikoj meri utiče na to koliko realno možete da zaradite - da li je u pitanju veliki ili mali brod i gde se u svetu nalazi", objasnio je Kris i dodao: "Naši brodovi na kojima članovi posade mogu najviše da zarade su oni koji plove u Sjedinjenim Američkim Državama tokom karipske sezone."

Jutjuber Kris o mesečnoj zaradi na kruzeru Foto: Printscreen/YouTube/Chris Wong Vlogs

Dok je radio kao asistent, njegov maksimalni mesečni prihod iznosio je oko 5.000 dolara.

Život bez velikih troškova i velika ušteda

Pošto tokom trajanja ugovora živi na brodu, Kris nema troškove poput kirije, automobila ili drugih klasičnih životnih izdataka, što mu omogućava značajnu uštedu.

"Uspeo sam da uštedim mnogo novca radeći za ovu kompaniju. Pored toga, dodatno zarađujem i preko svog Jutjub kanala. Kada saberem platu sa kruzera i prihod od reklama na Jutjubu, na godišnjem nivou to bude zaista dobar iznos", priznao je Kris na kraju.

