Kada se ljudi usele u novi dom, obično očekuju sitna iznenađenja – skriveni ormarić, staru tapetu ili neobičan raspored prostorija. Međutim, jedan par iz Velike Britanije otkrio je nešto što ih je potpuno ostavilo bez teksta.

Ema Harison (28) i Ris Stejner (27) ostali su zaprepašćeni kada su tokom renoviranja kuhinje u svojoj kući u oblasti Malvern Hils otkrili – tajni bunar dubok više od šest metara, savršeno sakriven ispod poda.

Bunar skriven ispod pločica u kuhinji

Tokom radova, par je primetio da se jedna podna ploča ponaša drugačije od ostalih. Kada su je podigli, ispod se nalazio diskretno kamufliran otvor.

Ispostavilo se da se ispod kuhinjskog poda nalazi bunar dubok oko 20 stopa (više od šest metara), koji je bio potpuno nevidljiv i prekriven podnom oblogom.

Ema i Ris procenili su da je bunar izgrađen 1897. godine, zajedno sa kućom, što znači da je star čak 126 godina.

„Ovo je neverovatno otkriće“

Par je svoje otkriće podelio na TikToku, gde je snimak u kratkom roku postao viralan, sakupivši više od 5,3 miliona pregleda i preko 232.000 lajkova, ali i mnoštvo komentara – od oduševljenih do prestravljenih.

Ema ne krije oduševljenje:

„Obožavamo stare, istorijske kuće i ovo je zaista neverovatno otkriće!“

Ona objašnjava da bunar prethodni vlasnici nisu izložili, već su ga sakrili:

„Nažalost, prethodni vlasnici su ga zatvorili i nije bio vidljiv, ali možete da podignete podnu dasku. Pretpostavljamo, na osnovu istraživanja, da je bunar izgrađen u isto vreme kada i kuća, kako bi služio kao izvor vode. Kuća je sagrađena 1897. godine.“

Foto: printscreen/tiktok/ victoriahouseinthehills

Merili dubinu – šoljom i kanapom

Na snimku koji je obišao mreže vidi se kako Ris podiže podnu dasku i otkriva mali otvor sa bravicom. Kada je otvoren, ispod se ukazao mračni bunar, čiju su dubinu izmerili na prilično domišljat način – šoljom vezanom za kanap.

Planiraju da bunar pretvore u atrakciju kuće

Iako je mnoge prizor zaledio, Ema i Ris imaju velike planove. Žele da bunar postane centralni detalj njihove nove kuhinje.

„Nadamo se da ćemo postaviti svetla duž celog bunara, tako da može da se vidi do samog dna, kao i stakleni poklopac po kome može da se hoda.“

Dodaje da će radove izvoditi sami:

„Biće to sjajan detalj u novoj kuhinji. Sve ćemo raditi sami, ali očekujemo da će renoviranje trajati nekoliko godina.“

Foto: printscreen/tiktok/ victoriahouseinthehills

Internet u panici: „Zatvorite to zauvek!“

I dok je par oduševljen, reakcije na društvenim mrežama bile su – dramatične.

Jedan korisnik je napisao:

Foto: printscreen/tiktok/ victoriahouseinthehills

„Tvoj muž je baš hrabar što stoji iznad rupe duboke šest metara , i to u čarapama!“

, i to u čarapama!“ „Ne, ne i ne. Nikada ne bih ostao u toj kući nakon ovoga.“

„Posle svih horor filmova koje sam gledao, preporučujem da to zauvek zatvorite.“

„Kako se nosite sa duhovima i demonima? Da li stavljate katanac ili koristite sprej?“

„Zamislite koliko je ljudi moglo nestati tamo.“

„Ne bih mogao. Bio bih prestravljen da mi pacovi ne iskoče.“

