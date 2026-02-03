Slušaj vest

Planiranje prosidbe zahteva mnogo razmišljanja – pravi trenutak, prava atmosfera, emocije, ali jedno je sigurno: lokacija igra presudnu ulogu. Upravo zato je jedna destinacija proglašena apsolutno najboljim mestom na svetu za prosidbu u 2026. godini.

Prema analizi sajta AttractionTickets.com, koja je obuhvatila trendove putovanja, online ocene, popularnost i vremenske uslove širom sveta, na samom vrhu liste našla se – Burž Kalifa u Dubaiju.

Burž Kalifa - savršena kulisa za prosidbu

Pogledajte u galeriji rajske kadrove Burž Kalife:

1/5 Vidi galeriju Burdž Kalifa ili Burdž Halifa je najviša zgrada na svetu od 2008. godine. Ovaj ogromni neboder nalazi se u Dubaiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Foto: Zoonar/Erich Meyer, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia, Hamdi Bendali / Alamy / Profimedia, Jim Varley Photography / Alamy / Profimedia

Impozantni neboder u Dubaiju zauzeo je prvo mesto zahvaljujući kombinaciji spektakularnog pogleda, idealne klime i izuzetne reputacije među posetiocima.

Burž Kalifa ima čak 10 sati sunca dnevno, nudi pogled koji ostavlja bez daha i važi za najvišu zgradu na svetu, što je čini savršenim mestom za romantičan trenutak „na kolenu“.

Sa prosečnom online ocenom 4,6, Burž Kalifa je u istraživanju dobila maksimalnih 20 od 20 poena, čime je zvanično proglašena najboljom destinacijom za prosidbu.

Veliki kanjon i Amalfi

Na drugom mestu našle su se čak dve destinacije.

Veliki Kanjon u Arizoni Foto: Shutterstock

Veliki kanjon u Arizoni, jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena na svetu, oduševio je svojom veličanstvenošću. Dugačak čak 446 kilometara, nudi bezbroj vidikovaca idealnih za postavljanje sudbonosnog pitanja, a godišnje privlači milione turista. Ukupna ocena: 19 od 20.

Isti rezultat ostvarila je i Amalfi obala u Italiji, poznata po dramatičnoj obali, romantičnim pejzažima i pastelnoj arhitekturi. Ova destinacija ima prosečnu online ocenu 4,7, kao i oko sedam sati sunčeve svetlosti dnevno, što je čini pravim rajem za zaljubljene.

Amalfi obala u Italiji Foto: Jon G. Fuller / VWPics / Profimedia

Destinacije koje dele četvrto mesto

Četvrto mesto na listi dele brojne svetske atrakcije, sve sa rezultatom 18 od 20 poena.

Među njima su:

Diznilend u Kaliforniji i Volt Dizni Vorld u Orlandu

Josemiti nacionalni park u Kaliforniji

Jezero Komo i Koloseum u Rimu

Petra u Jordanu

Tadž Mahal u Indiji Top destinacije za prosidbu u 2026. godini

Pogledajte u galeriji i viralno vereničko prstenje poznatih dama:

1/9 Vidi galeriju Poznate dame pokazale verenički prsten Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift, Davidson / Goff Photos / Profimedia, Instagram

