Slušaj vest

Planiranje prosidbe zahteva mnogo razmišljanja – pravi trenutak, prava atmosfera, emocije, ali jedno je sigurno: lokacija igra presudnu ulogu. Upravo zato je jedna destinacija proglašena apsolutno najboljim mestom na svetu za prosidbu u 2026. godini.

Prema analizi sajta AttractionTickets.com, koja je obuhvatila trendove putovanja, online ocene, popularnost i vremenske uslove širom sveta, na samom vrhu liste našla se – Burž Kalifa u Dubaiju.

Burž Kalifa - savršena kulisa za prosidbu

Pogledajte u galeriji rajske kadrove Burž Kalife:

Burdž Kalifa ili Burdž Halifa je najviša zgrada na svetu od 2008. godine. Ovaj ogromni neboder nalazi se u Dubaiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Foto: Zoonar/Erich Meyer, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia, Hamdi Bendali / Alamy / Profimedia, Jim Varley Photography / Alamy / Profimedia

Impozantni neboder u Dubaiju zauzeo je prvo mesto zahvaljujući kombinaciji spektakularnog pogleda, idealne klime i izuzetne reputacije među posetiocima.

Burž Kalifa ima čak 10 sati sunca dnevno, nudi pogled koji ostavlja bez daha i važi za najvišu zgradu na svetu, što je čini savršenim mestom za romantičan trenutak „na kolenu“.

Sa prosečnom online ocenom 4,6, Burž Kalifa je u istraživanju dobila maksimalnih 20 od 20 poena, čime je zvanično proglašena najboljom destinacijom za prosidbu.

Veliki kanjon i Amalfi 

Na drugom mestu našle su se čak dve destinacije.

Veliki Kanjon u arizoni
Veliki Kanjon u Arizoni Foto: Shutterstock

Veliki kanjon u Arizoni, jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena na svetu, oduševio je svojom veličanstvenošću. Dugačak čak 446 kilometara, nudi bezbroj vidikovaca idealnih za postavljanje sudbonosnog pitanja, a godišnje privlači milione turista. Ukupna ocena: 19 od 20.

Isti rezultat ostvarila je i Amalfi obala u Italiji, poznata po dramatičnoj obali, romantičnim pejzažima i pastelnoj arhitekturi. Ova destinacija ima prosečnu online ocenu 4,7, kao i oko sedam sati sunčeve svetlosti dnevno, što je čini pravim rajem za zaljubljene.

Amalfi obala u Italiji
Amalfi obala u Italiji Foto: Jon G. Fuller / VWPics / Profimedia

Destinacije koje dele četvrto mesto

Četvrto mesto na listi dele brojne svetske atrakcije, sve sa rezultatom 18 od 20 poena.

Među njima su:

  • Diznilend u Kaliforniji i Volt Dizni Vorld u Orlandu
  • Josemiti nacionalni park u Kaliforniji 
  • Jezero Komo i Koloseum u Rimu
  • Petra u Jordanu
  • Tadž Mahal u Indiji

Top destinacije za prosidbu u 2026. godini

Pogledajte u galeriji i viralno vereničko prstenje poznatih dama:

Poznate dame pokazale verenički prsten Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift, Davidson / Goff Photos / Profimedia, Instagram

  • Burž Kalifa, Dubai, UAE
  • Veliki kanjon, Arizona, SAD
  • Amalfi obala, Italija
  • Diznilend, Kalifornija, SAD
  • Jezero Komo, Italija
  • Koloseum, Rim, Italija
  • Petra, Jordan
  • Tadž Mahal, Agra, Indija
  • Josemiti nacionalni park, Kalifornija, SAD
  • Volt Dizni Vorld, Orlando, SAD
Ne propustiteŽenaPostoji razlog zašto se verenički prsten nosi na domalom prstu: Ovo je jedini ispravni način
verenički prsten loren sančez profimedia-1016295863.jpg
Pop kulturaDijamantski prsten zasijao je na ruci ovih poznatih lepotica: Njihove veridbe obeležile su 2025. godinu
Kristijano Rolando Georgina Rodrigez Tejlor Svift Travis Kelsi Majli Sajtrus Maks Morand
ZanimljivostiŽena testirala bezbednost u Dubaiju tako što je ostavila Birkin torbu na ulici: Rezultat je iznenadio (VIDEO)
Žena ostavila Birkin torbu na ulcii Dubaija i testirala bezbednost
ZanimljivostiU Dubaiju otvorio prvi restoran kojim upravlja veštačka inteligencija: Ljudi su i dalje zaposleni, a evo koje su im dužnosti
U restoranu u Dubaiju AI je glavni kuvar.jpg

 Video: Koliko treba da košta verenički prsten

koliko treba da košta verenički prsten Izvor: TikTok/manofmany