Ovo su najbolje destinacije na svetu za veridbu: Milioni su glasali, ali Pariz i Ajfelov toranj nisu na listi
Planiranje prosidbe zahteva mnogo razmišljanja – pravi trenutak, prava atmosfera, emocije, ali jedno je sigurno: lokacija igra presudnu ulogu. Upravo zato je jedna destinacija proglašena apsolutno najboljim mestom na svetu za prosidbu u 2026. godini.
Prema analizi sajta AttractionTickets.com, koja je obuhvatila trendove putovanja, online ocene, popularnost i vremenske uslove širom sveta, na samom vrhu liste našla se – Burž Kalifa u Dubaiju.
Burž Kalifa - savršena kulisa za prosidbu
Pogledajte u galeriji rajske kadrove Burž Kalife:
Impozantni neboder u Dubaiju zauzeo je prvo mesto zahvaljujući kombinaciji spektakularnog pogleda, idealne klime i izuzetne reputacije među posetiocima.
Burž Kalifa ima čak 10 sati sunca dnevno, nudi pogled koji ostavlja bez daha i važi za najvišu zgradu na svetu, što je čini savršenim mestom za romantičan trenutak „na kolenu“.
Sa prosečnom online ocenom 4,6, Burž Kalifa je u istraživanju dobila maksimalnih 20 od 20 poena, čime je zvanično proglašena najboljom destinacijom za prosidbu.
Veliki kanjon i Amalfi
Na drugom mestu našle su se čak dve destinacije.
Veliki kanjon u Arizoni, jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena na svetu, oduševio je svojom veličanstvenošću. Dugačak čak 446 kilometara, nudi bezbroj vidikovaca idealnih za postavljanje sudbonosnog pitanja, a godišnje privlači milione turista. Ukupna ocena: 19 od 20.
Isti rezultat ostvarila je i Amalfi obala u Italiji, poznata po dramatičnoj obali, romantičnim pejzažima i pastelnoj arhitekturi. Ova destinacija ima prosečnu online ocenu 4,7, kao i oko sedam sati sunčeve svetlosti dnevno, što je čini pravim rajem za zaljubljene.
Destinacije koje dele četvrto mesto
Četvrto mesto na listi dele brojne svetske atrakcije, sve sa rezultatom 18 od 20 poena.
Među njima su:
- Diznilend u Kaliforniji i Volt Dizni Vorld u Orlandu
- Josemiti nacionalni park u Kaliforniji
- Jezero Komo i Koloseum u Rimu
- Petra u Jordanu
- Tadž Mahal u Indiji
Top destinacije za prosidbu u 2026. godini
Pogledajte u galeriji i viralno vereničko prstenje poznatih dama:
- Burž Kalifa, Dubai, UAE
- Veliki kanjon, Arizona, SAD
- Amalfi obala, Italija
- Diznilend, Kalifornija, SAD
- Jezero Komo, Italija
- Koloseum, Rim, Italija
- Petra, Jordan
- Tadž Mahal, Agra, Indija
- Josemiti nacionalni park, Kalifornija, SAD
- Volt Dizni Vorld, Orlando, SAD
Video: Koliko treba da košta verenički prsten