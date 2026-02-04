Slušaj vest

Dnevni horoskop za 4. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka ove srede.

Ovan

Danas imaš snažan poriv da preuzmeš inicijativu, ali ćeš shvatiti da nije svaka situacija za impulsivne poteze. Na poslu se otvara mogućnost da pokažeš liderske sposobnosti, ali samo ako saslušaš i tuđe predloge. U ljubavi osećaš nemir i želju za dokazivanjem, što može izazvati nepotrebne rasprave. Smiri tempo i biraj reči pažljivije. Fizička aktivnost ti pomaže da izbaciš višak napetosti.

Bik

Sreda ti donosi potrebu za stabilnošću i sigurnošću. Fokusiran si na praktične stvari, naročito finansije i obaveze koje si dugo odlagao. Dobar je trenutak da napraviš plan ili doneseš odluku koja će ti dugoročno doneti mir. U emotivnim odnosima tražiš jasnoću i iskrenost. Ako si slobodan, privlači te osoba koja deluje pouzdano i zrelo.

Blizanci

Dan je ispunjen komunikacijom, porukama i informacijama koje dolaze sa svih strana. Imaš osećaj da moraš sve stići odjednom, ali rizikuješ da se rasplineš. Na poslu se čuvaj brzopletih obećanja. U ljubavi ti prija razgovor koji ide dublje od površnih tema. Iskren dijalog može razjasniti dilemu koja te već neko vreme muči.

Rak

Emocije su danas pojačane i lako reaguješ na tuđe reči ili ponašanje. Potrebno ti je malo više mira i povlačenja kako bi sredio unutrašnje stanje. Na poslu se oslanjaj na intuiciju, jer te ona vodi u pravom smeru. U ljubavi tražiš osećaj pripadnosti i razumevanja. Ako to ne dobijaš, moguće je razočaranje, ali i važno saznanje.

Lav

Sreda ti donosi želju da se istakneš i pokažeš šta znaš. Imaš energiju i harizmu, ali pazi da ne pređeš granicu i ne deluješ nadmeno. Poslovno možeš dobiti priznanje ili podršku uticajne osobe. U emotivnom smislu želiš pažnju i potvrdu, ali je važno da i ti pokažeš interesovanje za potrebe druge strane.

Devica

Dan je odličan za organizaciju, analizu i završavanje obaveza. Primećuješ detalje koje drugi lako previđaju, što ti donosi prednost na poslu. Ipak, nemoj biti prestrog prema sebi. U ljubavi možeš imati potrebu da sve racionalizuješ, ali emocije ne traže uvek objašnjenje. Opusti se i dozvoli sebi malo spontanosti.

Vaga

Danas tražiš balans između svojih želja i očekivanja drugih ljudi. Moguće je da se nađeš u situaciji u kojoj moraš doneti odluku koju si dugo odlagao. Na poslu se ističeš diplomatskim pristupom. U ljubavi ti je važno da postoji sklad i ravnoteža, ali ne ignoriši sopstvene potrebe zarad mira po svaku cenu.

Škorpija

Intenzivan dan u kojem se suočavaš sa dubokim emocijama ili skrivenim istinama. Na poslu može doći do važne promene ili razgovora koji menja tvoju perspektivu. U ljubavi si strastven, ali i posesivan, pa obrati pažnju da ne gušiš drugu stranu. Ovo je dobar trenutak za ličnu transformaciju i oslobađanje od starih obrazaca.

Strelac

Imaš potrebu za kretanjem, novim idejama i promenom rutine. Ako si predugo bio u istom ritmu, danas osećaš nemir. Poslovno se otvaraju mogućnosti kroz kontakte sa ljudima iz inostranstva ili kroz učenje. U ljubavi želiš slobodu i iskrenost. Razgovor o budućim planovima može doneti jasnoću.

Jarac

Sreda je fokusirana na odgovornost i dugoročne ciljeve. Možda osećaš pritisak, ali si svestan da je trud koji ulažeš neophodan. Na poslu se traži strpljenje i doslednost. U ljubavi pokazuješ emocije na suptilan način, ali partner može želeti više topline. Ne zaboravi da uspeh nema smisla bez bliskosti.

Vodolija

Dan ti donosi originalne ideje i želju da se izdvojiš iz mase. Na poslu možeš predložiti nešto drugačije, ali se pripremi na otpor okoline. U ljubavi ti je važno da se osećaš slobodno i prihvaćeno takav kakav jesi. Prijateljski odnos može se neočekivano pretvoriti u nešto više.

Ribe

Intuicija ti je danas posebno naglašena i lako osećaš raspoloženje ljudi oko sebe. Važno je da ne preuzimaš tuđe probleme na svoja leđa. Na poslu se oslanjaj na kreativnost i maštu. U ljubavi tražiš nežnost i emotivnu sigurnost. Kratak trenutak tišine ili povlačenja može ti doneti važne uvide.