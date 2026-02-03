Slušaj vest

Melinda Gejts prvi put se oglasila nakon što su nedavno objavljeni mejlovi Džefrija Epstajna u kojima se pominje njen bivši suprug, Bil Gejts. Dokumenta, koja je prošle nedelje učinilo javno dostupnim Ministarstvo pravde SAD, uključuju starije nacrte mejlova koje je Epstajn slao sam sebi, u kojima optužuje osnivača Majkrosofta da je dobio polno prenosivu infekciju od „ruskih devojaka“ i traži njegovu pomoć.

Jedan od nacrta iz 18. jula 2013. glasi:
„Da dodatno pogoršam stvari, potom si kroz suze molio da obrišem mejlove o tvojoj polno prenosivoj bolesti, tvoj zahtev da ti obezbedim antibiotike koje možeš tajno dati Melindi i opis tvog polnog organa.“

Bil i Melinda Gejts
Bil i Melinda Gejts Foto: printscreen YT, D.M.

Portparol Bila Gejtsa (70) nazvao je ove tvrdnje „apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim“.

„Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstajnovo frustriranje što nije imao stalni odnos sa Gejtsom i do kakvih je ekstremnih koraka išao da bi ga kompromitovao i ocrnio“, navodi se u saopštenju.

Melinda govori o sebi i svojoj porodici

Melinda (61), sa kojom Bil deli troje dece, nedavno je razgovarala sa NPR u epizodi svog Wild Card podkasta. Voditeljka Rejčel Martin je primetila: „Tvoj bivši suprug Bil je pomenut u najnovijem paketu Epstajnove dokumentacije. Postoje nove navodne informacije o njegovom ponašanju, i želim da ti dajem priliku da odgovoriš kako želiš.“

Melinda je govorila o Epstajnovim zlodelima nad ženama i mladim devojkama, njegovim vezama sa moćnim ljudima, ali i o sopstvenom braku.

Bil Gejts Foto: Shutterstock, EPA/SARAH YENESEL, AP/Justin Tallis

„Mislim da kao društvo prolazimo kroz neku vrstu suočavanja. Nijedna devojka ne bi smela da bude stavljena u situaciju u kojoj su se našle devojke zbog Epstajna i svega što je radilo mnogo ljudi oko njega“, rekla je Melinda, sada filantrop sa sopstvenom organizacijom Pivotal Ventures. „Srce mi se lomi. Sećam se kada sam bila u tim godinama, sećam se kada su moje ćerke bile te dobi.“

Teški momenti braka i lična snaga

„Za mene je lično teško kada se o tim detaljima govori, jer vraća sećanja na vrlo bolne trenutke u mom braku. Ali sam nastavila dalje“, dodala je.

Melinda je naglasila da su pitanja o tome šta se sve dešavalo i dalje za one koji su odgovorni: „To su pitanja za te ljude i za mog bivšeg supruga. Oni moraju da odgovore na to, ne ja.“

„Srećna sam što sam udaljena od celog tog nereda“, zaključila je, piše People.

Džefri Epstajn Bred Karp Mark Rovan Hauard Lutnik Ilon Mask Bil Gejts
Foto: Shutterstock, Robin Platzer/Twin Images / ddp USA / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia, Alex Brandon/AP, Printscreen, Rick Friedman / Alamy / Profimedia, TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Bil Gejts i njegov stav

Bil Gejts, milijarder i filantrop, ranije je priznao da su njegova druženja sa Epstajnom bila greška i rekao da je „bilo glupo trošiti vreme“ sa njim, navodeći da je tražio samo podršku za dobrotvorne aktivnosti. On nije optužen za bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnovim zločinima. Njegov portparol nije komentarisao nove izjave Melinde, već je ponovio ranije saopštenje.

Melinda i Bil Gejts su objavili razvod 2021. godine. U intervjuu za People pre godinu dana, uoči objave njenog memoara The Next Day, Melinda je govorila o razlozima razvoda.

„Uvek moraš biti verna sebi“, rekla je tada. „Važno je da budem iskrena, nadam se da će to možda pomoći nekome drugome.“

Bil Gejts i Melinda Gejts iz perioda dok su bili u braku Foto: Profimedia / MediaPunch Inc / Alamy, Profimedia

Tragedija i empatija za žrtve

U podkastu, Melinda je istakla da joj najnovije tvrdnje izazivaju „neverovatnu tugu“:
„Mogu da uzmem svoju tugu i pogledam te mlade devojke i kažem: ‘Bože, kako se to desilo tim devojkama?’ Za mene je to samo tuga. Otišla sam iz braka, morala sam da odem i to je tužno. To je istina.“

Dodala je: „Nadam se da postoji pravda za te žene sada. Vidimo ih kako stoje ispred mikrofona u Vašingtonu. Ono kroz šta su prošle je nepojmljivo.“

Cela epizoda Wild Card biće emitovana u četvrtak, 5. februara. Voditeljka Martin je najavila da će Melinda takođe odgovoriti i na pitanje: „Da li si dobra u praštanju?“

