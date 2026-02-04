Slušaj vest

Milica Jokanović, široj publici poznata kao Milica Tragačica, još jednom je bez većih problema izašla na kraj sa takmičarima kviza „Potera“, ali ovog puta pažnju gledalaca nije privukla samo znanjem – već i jedan neplanirani, urnebesni trenutak u studiju.

Tokom snimanja emisije, dok je Milica u jednom momentu zapevala, iz studija se iznenada začuo neobičan zvuk, nalik pucanju nečega. Zatečena situacijom, tragačica se odmah okrenula kako bi proverila šta se dešava.

Je l’ nešto ovo puklo? Nešto ozbiljno ili…? – upitala je Milica, vidno zbunjena, ali nasmejana.

Voditelj Jovan Memedović brzo je reagovao, pokušavajući da opusti atmosferu:

– Dobro, nećemo obraćati pažnju – rekao je mirnim tonom, a zatim uz osmeh dodao komentar koji je izazvao salve smeha u studiju:

Otpadaju delovi, ali nije problem. Idemo dalje.

Prugasto odelo koje je ukralo pažnju

Osim simpatične situacije, Milica Jokanović se te večeri izdvojila i svojim stajlingom. Pojavila se u prugastom odelu, koje je osvežilo uobičajeni vizuelni identitet emisije i odmah privuklo poglede.

Promena nije prošla nezapaženo, a sama tragačica odlučila je da je prokomentariše – naravno, u svom prepoznatljivom, duhovitom maniru.

– Danas sam odmenila Jovana. Ja imam prugasto odelo, nema više Joce – rekla je Milica kroz smeh, aludirajući na voditelja koji je poznat po sličnom stilu odevanja.

Milica Jokanović u prugastom odelu u kvizu Potera
Milica Jokanović oduševila stajlingom u Poteri Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Njena šala dodatno je razbila početnu tenziju pred igru i izazvala simpatije svih prisutnih u studiju.

Pohvale od Memedovića

Na Miličin račun ubrzo su stigli i komplimenti. Jovan Memedović nije propustio priliku da pohvali njen izgled:

– I lepo vam stoji – rekao je voditelj, uz osmeh.

