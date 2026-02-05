Slušaj vest

Tokom Hladnog rata Jugoslavija je izgradila vojsku kakvu je - po brojnosti i razgranatosti infrastrukture - imala retko koja nesvrstana država. JNA je bila masovna, teritorijalno raspoređena i koncipirana za scenario totalnog rata, uključujući i nuklearni sukob velikih sila.

Iza takve doktrine ostala je ogromna mreža podzemnih objekata - aerodroma ukopanih u planine, komandnih centara, skladišta i bunkera, koji su decenijama bili strogo čuvana tajna.

Danas su mnogi od tih kompleksa napušteni, prepušteni vlazi, mraku i propadanju, ali upravo zbog toga privlače urbane istraživače, istoričare i radoznale iz celog sveta. Jedan od njih je jutjuber sa kanala "Tattooed Explorer," koji se specijalizovao za istraživanje zaboravljenih i zabranjenih lokacija, a u jednom od videa posebnu pažnju posvetio je bivšim vojnim objektima sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Podzemni grad

U jednom od svojih videa prikazao je kako se spustio pod zemlju kako bi istražio bunker poznat pod oznakom Kuk-2, nekadašnje strogo poverljivo nuklearno komandno sklonište iz jugoslovenskog perioda.

Kako sam navodi u snimku: “Otišao sam da istražim nekadašnje strogo poverljivo nuklearno komandno sklonište Kuk-2. Bunker je izgrađen kao rezerva za Kuk-0 u okviru ogromne jugoslovenske mreže podzemnih komandnih bunkera“.

Inače, Kuk-0 je jedna od najstrože čuvanih tajni u bivšoj Jugoslaviji. Krije se u utrobi Biokova, gde se nalazi podzemni grad sagrađen pedesetih godina kao sklonište u slučaju atomskog rata.

U tunelu dugačkom oko dva kilometra bilo je i struje i vode. Pod zemljom su se nalazile prostorija za dekontaminaciju, bolnica, kuhinja, konferencijska sala, kao i brojni apartmani za politički vrh, a najlepši je bio namenjen Josipu Brozu Titu.

U slučaju napada tamo se moglo preživeti mesecima. Sklonište do kojeg se stiže putem prema Zadvarju, a dalje makadamom, gradili su vojnici koji nisu ni znali šta bi tamo trebalo da nikne. Devedesetih je Kuk-0 napušten i opljačkan, a nešto kasnije tamo se ulagalo u uzgoj gljiva. U međuvremenu se od gljiva odustalo, a kompleks i dalje zjapi prazan uprkos turističkom potencijalu.

Šta je bio Kuk-2

Kuk-2 se nalazi na Braču i bio je projektovan kao rezervni komandni objekat, deo sistema koji je trebalo da obezbedi kontinuitet komandovanja u slučaju razaranja glavnih centara.

Takvi bunkeri građeni su duboko u steni, sa debelim armiranim (betonskim) zidovima, sistemima za filtriranje vazduha, sopstvenim izvorima energije i zalihama koje su mogle omogućiti boravak ljudi nedeljama, pa i mesecima bez izlaska na površinu.

Ovaj urbani istraživač pronašao je unutar kompleksa otvor ispod kojeg se nalazi potopljeni tunel. Unutra ima i slepih miševa, pa se pitao da li je možda reč o tajnom izlazu iz kompleksa.

Raspadom Jugoslavije i promenom vojnih doktrina, ovakvi objekti izgubili su svrhu. Mnogi su opljačkani, devastirani ili jednostavno zaboravljeni, ali su istovremeno postali fascinantni spomenici jednog vremena u kojem se ozbiljno računalo da može doći i do najgorih mogućih scenarija.

