Slušaj vest

Gledaoci Prvog programa RTS u subotu, 7. februara, od 21 čas, mogu da očekuju novo izdanje popularnog kviza "Superpotera". Kao i obično, pored znanja i napetih duela, emisija donosi i trenutke humora - ovog puta u znaku "loših viceva".

U najavi nove epizode objavljen je isečak koji je brzo privukao pažnju publike, a u centru pažnje našli su se Tragači i njihova kratka, ali upečatljiva razmena sa takmičarom.

Milan Bukvić i "ljubitelj lošeg humora"

Pre nego što je došao red na sam vic, Tragač Milan Bukvić razgovarao je sa jednim od takmičara, osvrnuvši se na zanimljiv detalj iz njegove prijave.

Tragač Milan Bukvić: "Pročitao sam u vašoj prijavi da ste ljubitelj lošeg humora."

Takmičar je bez oklevanja potvrdio reputaciju.

Takmičar: "Znam prilično dosta loših viceva."

Na to je Bukvić odgovorio u prepoznatljivom tonu, uz kratku dosetku koja je nasmejala prisutne u studiju: "Dobrodošao, brate moj izgubljeni."

Dušan Macura i vic koji deli publiku

Nakon toga, scenu je preuzeo Tragač Dušan Macura, koji je ispričao vic koji se savršeno uklopio u temu "lošeg humora" i već izazvao podeljene reakcije na društvenim mrežama.

Dušan Macura kao tragač u kvizu Potera
Dušan Macura kao tragač u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija

Tragač Dušan Macura: "Razgovaraju dva morža i kaže jedan drugom: "E, imaš nešto ovde (pokazuje na stomak). Gde? (pogne morž glavu dole i ubode se kljovama u stomak) Hrrš."

Humor kao zaštitni znak kviza

"Superpotera" je tokom godina izgradila prepoznatljiv stil u kojem se ozbiljno znanje i brza pitanja često prepliću sa spontanim šalama Tragača. Upravo ti momenti često dodatno približe kviz publici i ostanu upamćeni dugo nakon emitovanja.

Da li će Macurin vic nasmejati gledaoce ostaje da se vidi u subotu uveče, ali jedno je sigurno: novo izdanje "Superpotere" donosi i znanje i dozu nepretencioznog humora.

Ne propustiteKultura"Sportski sam fanatik i ljubitelj peglane kobasice" Ko je privatno šampion "Superpotere" Aleksa Stefanović i na šta će potrošiti 2 miliona
Aleksa Stefanovic_Superpotera_4.jpg
ZanimljivostiKo je Aleksa Stefanović, genije koji je osvojio 2 miliona u Superpoteri? Ima struku za divljenje, otkrio kako se sprema za kvizove
Aleksa Stefanović
ZanimljivostiAleksa iz Pirota "pokorio" Tragače i osvojio 2 miliona: Pustio suze radosnice, Memedović mu prišao pa uputio snažne reči
Aleksa Stefanović i Jovan Memedović u kvizu Superpotera
ZanimljivostiNesvakidašnja situacija u Superpoteri: Učesnik doneo poklon Milici Tragačici, Memedović se odmah umešao (VIDEO)
Insert iz kviza Superpotera.jpg

Pogledajte video: Jovan Memedović u kvizu Potera

Memedović Potera Izvor: Instagram/jovanmemedovic