Gledaoci Prvog programa RTS u subotu, 7. februara, od 21 čas, mogu da očekuju novo izdanje popularnog kviza "Superpotera". Kao i obično, pored znanja i napetih duela, emisija donosi i trenutke humora - ovog puta u znaku "loših viceva".

U najavi nove epizode objavljen je isečak koji je brzo privukao pažnju publike, a u centru pažnje našli su se Tragači i njihova kratka, ali upečatljiva razmena sa takmičarom.

Milan Bukvić i "ljubitelj lošeg humora"

Pre nego što je došao red na sam vic, Tragač Milan Bukvić razgovarao je sa jednim od takmičara, osvrnuvši se na zanimljiv detalj iz njegove prijave.

Tragač Milan Bukvić: "Pročitao sam u vašoj prijavi da ste ljubitelj lošeg humora."

Takmičar je bez oklevanja potvrdio reputaciju.

Takmičar: "Znam prilično dosta loših viceva."

Na to je Bukvić odgovorio u prepoznatljivom tonu, uz kratku dosetku koja je nasmejala prisutne u studiju: "Dobrodošao, brate moj izgubljeni."

Dušan Macura i vic koji deli publiku

Nakon toga, scenu je preuzeo Tragač Dušan Macura, koji je ispričao vic koji se savršeno uklopio u temu "lošeg humora" i već izazvao podeljene reakcije na društvenim mrežama.

Dušan Macura kao tragač u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija

Tragač Dušan Macura: "Razgovaraju dva morža i kaže jedan drugom: "E, imaš nešto ovde (pokazuje na stomak). Gde? (pogne morž glavu dole i ubode se kljovama u stomak) Hrrš."

Humor kao zaštitni znak kviza

"Superpotera" je tokom godina izgradila prepoznatljiv stil u kojem se ozbiljno znanje i brza pitanja često prepliću sa spontanim šalama Tragača. Upravo ti momenti često dodatno približe kviz publici i ostanu upamćeni dugo nakon emitovanja.

Da li će Macurin vic nasmejati gledaoce ostaje da se vidi u subotu uveče, ali jedno je sigurno: novo izdanje "Superpotere" donosi i znanje i dozu nepretencioznog humora.

