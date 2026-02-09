Slušaj vest

Mladi urbani istraživač otkrio je ogromnu, napuštenu vilu na severoistoku Sjedinjenih Država u kojoj su luksuzni predmeti vredni stotine hiljada evra ostavljeni da godinama skupljaju prašinu.

Iza impozantnih zidova nekadašnje porodične rezidencije, čija je vrednost procenjena na 12,1 miliona evra, krije se priča o snovima, usponu, ali i tragediji koja je sve zaustavila, objasnio je u videu koji je privukao pažnju na mrežama.

Ogromno nedovršeno imanje

Mladić, koji se na internetu predstavlja kao JeremyXplores, tokom obilaska je pronašao netaknutu kolekciju dizajnerskih cipela vrednu oko 11.500 evra, napuštenu još 2016. godine, kao i luksuzna vozila procenjene vrednosti oko 92.500 evra, koja su godinama prepuštena propadanju.

Sve se nalazilo u okviru ogromnog imanja koje je ostalo nedovršeno nakon što vlasnik više nije mogao da podmiruje mesečne rate kredita od čak 58.000 evra.

Snimci koje je Džeremi napravio otkrivaju raskošno zdanje sa deset spavaćih soba i jedanaest kupatila, raspoređenih u četiri odvojene zgrade.

Impresivna kolekcija cipela

Palata je završena 90 odsto, ali je iznenada napuštena i od tada stoji prazna. Jedan upečatljivi kadar prikazuje starinska vozila, među kojima su Folksvagen i Mercedes-Benc, ostavljena kao da će se vlasnici svakog trenutka vratiti.

Druga, gotovo jeziva scena, otkriva impresivnu kolekciju cipela brendova poput Šanel, Kristijan Lubuten, ali i Najk Er Maks patika, sve u originalnim kutijama prekrivenim debelim slojem prašine.

Kuća površine oko 2.500 kvadrata izgrađena je po narudžbini lokalnog hirurga koji je u okolini vodio više privatnih ordinacija. On se uselio u zdanje, zajedno sa porodicom, dok su radovi još trajali.

Međutim, šest meseci kasnije dogodila se tragedija koja je zauvek promenila sudbinu ove kuće - hirurg i njegov petnaestogodišnji sin poginuli su u padu malog, jednomotornog aviona.

Ostali bez finansijske zaštite

Za sobom je ostavio suprugu i troje dece, ali i ozbiljan finansijski problem. Naime, nakon smrti polisa životnog osiguranja je poništena. Porodica je ostala bez ikakve finansijske zaštite, dok je na vili ostalo oko 9.200.000 evra neotplaćenog duga, prenosi Mirror.

Banka je zaplenila imanje svega tri meseca nakon njegove smrti. Vila je tada bila skoro završena, ali nikada nije pronađen kupac koji bi imao novac, vreme i viziju da dovrši tako složen i skup projekat. Od tog trenutka, ostaje napuštena.

Džeremi je govorio o originalnom vlasniku sa velikim poštovanjem. Prema njegovim rečima, bio je izuzetno uspešan čovek koji je završio jednu od najboljih medicinskih škola u zemlji, izgradio karijeru hirurga, podizao četvoro dece i obožavao da leti avionom.

Skeptici tvrde da je namešteno

Tokom istraživanja imanja, jutjuber je shvatio da nije jedini koji boravi u kući - jedan beskućnik koristio je deo vile kao privremeno sklonište. Kako navodi, čuo je kretanje na spratu nakon što je zatvorio ulazna vrata i verovatno probudio čoveka. Sačekao je da on napusti kuću kroz zadnji prozor, a tek potom započeo snimanje.

Po kući su i dalje razbacani dizajnerski predmeti sa originalnim etiketama - od Dior cipela u garderoberu do skupocenog nakita ostavljenog u kupatilima. Kaže da ljudi najčešće reaguju isto kao i on - sa nevericom, divljenjem, ali i dubokom tugom zbog porodice i doma koji polako preuzima priroda.

Iako se povremeno javljaju skeptici koji tvrde da su fotografije nameštene i da je priča izmišljena, Džeremi ističe da je stvarnost često teža za prihvatanje od fikcije.

“Ljudi teško mogu da poveruju da se i na ovako ogromnoj skali - istorijskoj, finansijskoj ili emotivnoj - stvari zaista mogu jednostavno napustiti”, zaključuje on.

