Mačak Jilpi iz Helsinkija u Finskoj ima 31 i po godinu i kandidat je za titulu najstarije žive mačke na svetu. Odluku o priznanju trebalo bi da donese Ginisova knjiga rekorda u martu, saopštila je njegova vlasnica Tina Korhonen.

Tina je podnela zvaničnu prijavu Ginisovoj knjizi rekorda, navodeći da je Jilpi rođen početkom 1990-ih i da je reč o seoskoj mački koja je veći deo života provela na otvorenom, prenosi finski javni servis Yle.

Klikom na link pogledajte reakciju mačka koji je prvi put ugledao sneg.

Kako je navela, postupak je dodatno zakomplikovan zbog ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj je Jilpi ranije učestvovao, zbog čega je potrebno dodatno proveriti i dokumentovati njegov identitet i starost.

Bonus video: Mačka iz Niša proglašena najlepšom na svetu! 

Mačka iz Niša proglašena najlepšom na svetu! Gandi apsolutni šampion u svim kategorijama Izvor: Kurir televizija