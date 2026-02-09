Slušaj vest

Večna polemika o tome ko ima viši prag tolerancije na bol - muškarci ili žene, često se rasplamsava na društvenim mrežama, a argumenti se uglavnom crpe iz svakodnevnog života.

Glavni adut u korist žena najčešće je činjenica da se suočavaju sa fizičkim izazovima poput menstrualnih grčeva i porođajnih bolova, zbog čega se smatraju otpornijima. Ovu popularnu tezu odlučila je da proveri ekipa kultne emisije MitBasteri.

Test sa ledenom vodom

Tim MitBastera sproveo je eksperiment sa dobrovoljcima oba pola. Zadatak je bio jednostavan, ali neprijatan: držati ruku potopljenu u posudu sa ledenom vodom što je duže moguće, uz gornju granicu od tri minuta. Nakon isteka tog vremena, učesnicima je rečeno da izvade ruku.

Iako su neki muškarci izdržali do samog kraja, dok su pojedine žene odustale ranije, prosečni rezultati pokazali su da su žene u ovom testu ipak pokazale veću izdržljivost.

Uticaj porođaja na otpornost

Istraživači su otišli korak dalje kako bi proverili pretpostavku da žene koje su se porađale imaju još viši prag bola. Kada su izdvojili i analizirali podatke žena koje su rađale bez upotrebe analgetika, otkrili su da ta grupa zaista ima značajno višu toleranciju.

Međutim, zanimljiv obrt primećen je kod žena koje nisu rađale - one su u eksperimentu ostvarile čak i nešto slabije rezultate od muškaraca. Na osnovu toga, čini se da iskustvo ekstremnog bola, poput prirodnog porođaja, zaista može trajno da poveća opštu toleranciju na bol.

Opasna strana predrasuda

Iako ovakve rasprave često deluju kao bezazlena internet-zabava, percepcija o različitoj toleranciji na bol može imati ozbiljne posledice u stvarnom svetu. Na primer, uverenje da žene "prirodno" bolje podnose bol može dovesti do toga da se njihove zdravstvene tegobe u medicinskom sistemu ne shvataju jednako ozbiljno kao muške.

Ovaj problem je još izraženiji kod žena koje pripadaju manjinskim grupama, koje se često suočavaju sa netačnim i štetnim stereotipima da mogu da podnesu znatno više bola, zbog čega se njihove tegobe ređe uzimaju u obzir.

Takođe, eksperiment nije obuhvatio osobe koje žive sa hroničnim bolom. To stanje vremenom može drastično da promeni percepciju - bol koju bi zdrava osoba na skali ocenila kao sedmicu, neko ko godinama trpi bolove može doživeti kao jedinicu. Sve to potvrđuje da je bol mnogo složenija pojava nego što se na prvi pogled čini i da je njen doživljaj izrazito individualan.

