Već devedeset godina traje misterija smrti kralja Džordža V, pradede sadašnjeg vladara Ujedinjenog Kraljevstva i dede kraljice Elizabete II, za koga mnogi veruju da je zapravo ubijen.

I devedeset godina nakon što je kralj Džordž V preminuo, jedno pitanje i dalje izaziva nelagodu i rasprave - da li je britanski monarh preminuo prirodnom smrću ili mu je život svesno okončan?

Priča o poslednjim satima čoveka koji je utemeljio dinastiju Vindzor i bio simbol stabilnosti britanske krune ponovo se našla u fokusu javnosti povodom godišnjice njegove smrti, piše Dejli mejl.

Britanska kraljevska porodica 1923. Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Kralj Džordž V, pradeda današnjeg kralja Čarlsa III, vladao je punih 26 godina i smatran je jednim od najpouzdanijih monarha u modernoj istoriji. U januaru 1936. godine, teško bolestan i fizički iscrpljen, nalazio se nasamrti. Međutim, način na koji je preminuo i danas izaziva kontroverze.

Prema kasnijim otkrićima, njegov lični lekar, lord Doson od Pena, dao mu je dve injekcije - morfijuma i kokaina - koje su ubrzale smrt. Doson je tvrdio da je to učinio iz saosećanja, kako bi poštedeo kraljevu porodicu dugotrajnog i mučnog iščekivanja. Nakon injekcija, članovi porodice - kraljica Meri, princ od Velsa Edvard i ostala deca - pozvani su nazad u kraljevu sobu kako bi se oprostili.

Kralj Džordž V Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Prava bomba u javnosti odjeknula je decenijama kasnije, kada je istoričar Kenet Rouz, zvanični biograf kralja, tokom istraživanja otkrio da je Doson samostalno doneo odluku o davanju smrtonosne doze, bez znanja porodice i bez jasnog medicinskog opravdanja. Rouz je otišao i korak dalje, tvrdeći da pravi razlog ubrzavanja smrti nije bilo saosećanje, već želja da se vest o kraljevoj smrti objavi u jutarnjim izdanjima uglednih novina, a ne u večernjim, koje je lekar smatrao neprimerenim.

Ova tvrdnja izazvala je ogroman skandal. Rouz je zbog objavljivanja tih informacija ostao bez viteške titule koja je trebalo da mu bude dodeljena, a mnogi su se zapitali gde je granica između eutanazije i ubistva. Sam istoričar nije imao dilemu - za njega je to bila groteskna greška u proceni, ako ne i nešto mnogo ozbiljnije.

Kralj Džordž V Foto: Collection Dupondt / akg-images / Profimedia

Dodatnu senku na celu priču bacaju i svedočenja da lord Doson u medicinskim krugovima nije imao besprekornu reputaciju, te da su pojedini lekari otvoreno sumnjali u njegove metode. Uprkos tome, ostao je osoba od poverenja kraljevske porodice.

Iako je kralj Džordž V mirno preminuo 20. januara 1936. godine u 23:55, pitanje okolnosti njegove smrti nikada nije do kraja razjašnjeno. Da li je reč o činu milosrđa ili hladnoj odluci donetoj zbog protokola i novinskih rokova - ostaje otvoreno pitanje.

Kralj Džordž V Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Jedno je sigurno: ova priča i danas baca dugu senku na britansku monarhiju i podseća da ni iza zidova palate istorija nije uvek onakva kakvom se želi prikazati.

