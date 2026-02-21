Deda kraljice Elizabete II je ubijen? Istoričar otkrio koban potez kraljevog lekara, bizaran razlog je sve šokirao
Već devedeset godina traje misterija smrti kralja Džordža V, pradede sadašnjeg vladara Ujedinjenog Kraljevstva i dede kraljice Elizabete II, za koga mnogi veruju da je zapravo ubijen.
I devedeset godina nakon što je kralj Džordž V preminuo, jedno pitanje i dalje izaziva nelagodu i rasprave - da li je britanski monarh preminuo prirodnom smrću ili mu je život svesno okončan?
Priča o poslednjim satima čoveka koji je utemeljio dinastiju Vindzor i bio simbol stabilnosti britanske krune ponovo se našla u fokusu javnosti povodom godišnjice njegove smrti, piše Dejli mejl.
Kralj Džordž V, pradeda današnjeg kralja Čarlsa III, vladao je punih 26 godina i smatran je jednim od najpouzdanijih monarha u modernoj istoriji. U januaru 1936. godine, teško bolestan i fizički iscrpljen, nalazio se nasamrti. Međutim, način na koji je preminuo i danas izaziva kontroverze.
Prema kasnijim otkrićima, njegov lični lekar, lord Doson od Pena, dao mu je dve injekcije - morfijuma i kokaina - koje su ubrzale smrt. Doson je tvrdio da je to učinio iz saosećanja, kako bi poštedeo kraljevu porodicu dugotrajnog i mučnog iščekivanja. Nakon injekcija, članovi porodice - kraljica Meri, princ od Velsa Edvard i ostala deca - pozvani su nazad u kraljevu sobu kako bi se oprostili.
Prava bomba u javnosti odjeknula je decenijama kasnije, kada je istoričar Kenet Rouz, zvanični biograf kralja, tokom istraživanja otkrio da je Doson samostalno doneo odluku o davanju smrtonosne doze, bez znanja porodice i bez jasnog medicinskog opravdanja. Rouz je otišao i korak dalje, tvrdeći da pravi razlog ubrzavanja smrti nije bilo saosećanje, već želja da se vest o kraljevoj smrti objavi u jutarnjim izdanjima uglednih novina, a ne u večernjim, koje je lekar smatrao neprimerenim.
Ova tvrdnja izazvala je ogroman skandal. Rouz je zbog objavljivanja tih informacija ostao bez viteške titule koja je trebalo da mu bude dodeljena, a mnogi su se zapitali gde je granica između eutanazije i ubistva. Sam istoričar nije imao dilemu - za njega je to bila groteskna greška u proceni, ako ne i nešto mnogo ozbiljnije.
Dodatnu senku na celu priču bacaju i svedočenja da lord Doson u medicinskim krugovima nije imao besprekornu reputaciju, te da su pojedini lekari otvoreno sumnjali u njegove metode. Uprkos tome, ostao je osoba od poverenja kraljevske porodice.
Iako je kralj Džordž V mirno preminuo 20. januara 1936. godine u 23:55, pitanje okolnosti njegove smrti nikada nije do kraja razjašnjeno. Da li je reč o činu milosrđa ili hladnoj odluci donetoj zbog protokola i novinskih rokova - ostaje otvoreno pitanje.
Jedno je sigurno: ova priča i danas baca dugu senku na britansku monarhiju i podseća da ni iza zidova palate istorija nije uvek onakva kakvom se želi prikazati.
(Kurir.rs/ Show Buzz)
