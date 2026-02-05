Slušaj vest

Snimak kuhinje iz 1949. godine oduševio je ljude i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Gledaoci sa nevericom i divljenjem gledaju prizore i postavljaju isto pitanje: kako je moguće da je kuhinja pre više od sedam decenija bila pametnije osmišljena nego današnje?

U pitanju je takozvana Miracle Kitchen, futuristički koncept koji su krajem četrdesetih godina predstavile kompanije Whirlpool i General Motors na izložbi posvećenoj domovima budućnosti.

Ono što danas deluje kao luksuzna i visokotehnološka kuhinja tada je zamišljeno kao standard svakog modernog doma. Ideja je bila da prostor bude efikasan, higijenski i ergonomski savršen, tako da svaki pokret ima jasnu svrhu.

U ovoj kuhinji ništa nije bilo prepušteno slučaju. Sudopera, daska za sečenje i ugradna ploča bile su postavljene u logičnom nizu, omogućavajući da se namirnice peru, seku i kuvaju bez nepotrebnog kretanja.

Ostaci hrane nisu se zadržavali na radnoj površini niti su završavali u kanti, već su se odlagali u posebno ugrađene fioke. Noževi su imali svoje mesto u zidu, uvek na dohvat ruke, bez potrebe za otvaranjem fioka i bez rizika od prljanja ili povreda.

Sve je bilo podređeno toku rada. Posebno je impresionirao sistem koji je omogućavao da ključala voda uvek bude dostupna, bez ikakvog čekanja.

Postojali su i posebni rashladni ormarići, jer se već tada znalo da krompir i drugo povrće ne treba čuvati u frižideru.

Drugim rečima, ovo nije bila kuhinja osmišljena da samo lepo izgleda, već da funkcioniše besprekorno. Ceo prostor bio je organizovan prema logičnom toku rada, od pranja preko sečenja do kuvanja, baš onako kako danas rade profesionalne kuhinje u restoranima.

Mnogi se danas pitaju šta se u međuvremenu promenilo i zašto ovakav koncept nije zaživeo. Odgovor je mnogo manje futuristički nego što bismo voleli. Masovna proizvodnja i tržišna logika potisnule su praktičan dizajn.

Umesto da se domovi grade oko jednog savršeno osmišljenog sistema, industrija se okrenula modularnim ormarićima i uređajima koji se kupuju zasebno, poput kanti, seckalica, blendera i raznih dodataka. Mnogo je lakše prodati deset proizvoda nego jedan koji rešava sve.

Rezultat je kuhinja koja izgleda moderno, ali zahteva više hodanja, saginjanja, nošenja i čišćenja nego što je to bilo zamišljeno još sredinom prošlog veka.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Mirka Vasiljević pokazala kuhinju