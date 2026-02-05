Slušaj vest

Dnevni horoskop za 5. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

OVAN

POSAO: Nove obaveze i zaduženja vam mogu biti nametnuta. Dan je dobar za početak bilo kog novog posla ili poduhvata. LJUBAV: Danas niste toliko zainteresovani za partnera, radije ćete se posvetiti obavezama. ZDRAVLJE: Mogući manji problemi sa glavoboljom.

BIK

POSAO: Možete imati dobru saradnju sa jednom Devicom. Tokom ovog dana sve može ići po planu i razvoj događaja vam ide u korist. LJUBAV: Sigurni ste u sebe jer znate na čemu ste. Odnos sa partnerom je stabilan. Oni koji su slobodni mogu biti zaintrigirani od strane Vodolije. ZDRAVLJE: Tokom današnjeg dana se odlično osećate.

BLIZANCI

POSAO: Možda nisu baš svi planovi išli kao što je bilo očekivano. Danas možete praviti neke greške na poslu. LJUBAV: Vašu pažnju može da privuče sasvim neobična osoba. Međutim, iako ćete ostvariti kontakt izlazak i susret ćete verovatno odložiti. ZDRAVLJE: Povećana nervoza, glavobolja, potrebno vam je opuštanje.

RAK

POSAO: Možda ste od nekoga čuli pogrešnu informaciju ili postoji osoba koja vam namerno pravi intrige. Vodite računa o svojim saradnicima i podređenima. LJUBAV: Dobar dan da izgladite loše odnose iz prošlosti. Zauzeti pripadnici ovog znaka će imati solidan odnos sa partnerom. ZDRAVLJE: Mogući manji problemi sa stomakom.

LAV

POSAO: Želite da menjate stvari. Saradnja sa Jarcem bi mogla da bude veoma dobra za vas. LJUBAV: Imate velike želje ali i velike mogućnosti. Svojim šarmom možete osvojiti osobu koja vam se već neko vreme dopada. Krenite u akciju! ZDRAVLJE: Tokom današnjeg dana se dobro osećate.

DEVICA

POSAO: Kao da nešto nedostaje, iako ste većinu obaveza obavili. Proverite da niste zaboravili na neko obećanje koje ste dali u prethodnim danima. LJUBAV: Imate potrebu za tim da sa partnerom rešite nesuglasice. Bićete veoma nežni i emotivni, slobodno to pokažite voljenoj osobi i opustite se u zajedničkim trenucima. ZDRAVLJE: Manji problemi sa nervima.

VAGA

POSAO: Želite svim da ugodite ali ipak neke stvari neće biti kao što očekujete. Potreban vam je saradnik u kog ćete imati poverenja. Izaberite Vodoliju. LJUBAV: Želite da se posvetite partneru ali jednostavno nemate dovoljno vremena. Niko vam to neće zameriti ako iskreno kažete u čemu je stvar. ZDRAVLJE: Iscrpljeni ste, nedostatak volje.

ŠKORPIJA

POSAO: Polako se realizuje ono što ste isplanirali i sve to preko pomoći poznanika i poslovnih saradnika. Dobar dan da nađete posao ako ne radite. LJUBAV: Partner će od vas očekivati mnogo. Obratite pažnju na Device u okolini, neka od njih želi bolje da vas upozna. ZDRAVLJE: Vodite računa o sebi i pijte dovoljno tečnosti.

STRELAC

POSAO: Iako ste u dobrom periodu, danas baš i nije vaš dan. Odložite sve što možete za neki drugi put. LJUBAV: Emotivno ste uznemireni jer su mogli da se pojave neki problemi iz prošlosti. Partner od vas zahteva odgovornost, suočite se sa problemima. ZDRAVLJE: Mogući bolovi u nogama ili problemi sa cirkulacijom.

JARAC

POSAO: Polako ali sigurno, vidite svetlo na kraju tunela. Nove prilike za zaradu se ostvaruju, pogotovo u saradnji sa lepšim polom. LJUBAV: Moguć je početak novog značajnog poznanstva. Ako imate partnera uživaćete. Nemojte se plašiti da pokažete sasvim otvoreno svoje emocije. ZDRAVLJE: Ako imate hronične smetnje, posetite lekara.

VODOLIJA

POSAO: Imate najbolje namere i prihvatićete i više obaveza nego što biste inače bili spremni. Isplatiće vam se. LJUBAV: Moguće zahlađenje odnosa sa partnerom. Radije ćete provesti dan okruženi prijateljima ili zatrpani poslom. Ako ste slobodni, možete biti malo melanholični. ZDRAVLJE: Osetljivost zglobova.

RIBE

POSAO: Neočekivani događaji odlažu vaše važne planove. Ne padajte u depresiju nego izvucite ono što možete najbolje iz trenutne situacije. LJUBAV: Najradije ne biste puštali voljenu osobu iz svog zagrljaja. Posvetite se jedno drugome koliko možete. Ako ste slobodni, moguć je susret sa osobom iz prošlosti. ZDRAVLJE: Manji problemi sa niskim pritiskom, vodite računa o sebi.