Influenserka Koko Kendal izazvala je lavinu reakcija nakon što je u centru Pariza izvela bizaran „beauty trik“ inspirisan Pamelom Anderson. Snimak na kojem Koko ispred Ajfelovog tortnja skida tanga gaćice kako bi njima svezala kosu ubrzo je postala viralna, izazvavši i zgražanje i zabavu među korisnicima društvenih mreža.

Koko, koju na Instagramu prati više od 1,2 miliona ljudi, objavila je kratki video iz francuske prestolnice. Obučena u lepršavu letnju haljinu, zaustavila se kraj tornja kako bi uživala u bagetu.

„Ima li išta bolje od svežeg bageta s pogledom na Ajfelov toranj po sunčanom danu u Parizu? Kladim se da nema“, napisala je u opisu objave.

Međutim, ono što je usledilo šokiralo je prolaznike i pratioce. Dok se pripremala za obrok, Koko je ispod haljine izvukla crveno donje rublje i skinula ga pred kamerom. Zatim je tange iskoristila kao improvizovanu gumicu za kosu, vezavši plavu kosu u rep, pre nego što je nastavila da jede.

Potez je očigledno inspirisan Pamelom Anderson, koja je u videu za Vogue 2023. otkrila kako je u devedesetima koristila seksi donje rublje za kreiranje neurednih punđi:

„Nemojte mi reći da nemate gumicu. Ovo je tajna zanata. Vraćamo se ravno u devedesete. U mojoj kosi su uvek bile i gaćice“, objasnila je Pamela.

