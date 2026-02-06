Slušaj vest

Na tromeđi Srbije, Severne Makedonije i Albanije žive Torbeši, etnička grupa koja i danas neguje svoju tradiciju i jedinstveni folklor. I dok se o jednom fascinantnom starom običaju govori širom sveta, a zabeležile su ga i mnoge strane agencije, na ovim prostorima o njemu se ne zna dovoljno. U pitanju je priprema mlade za venčanje.

Venčanje kao spoj tradicije i verovanja

Venčanje, jedan od najvažnijih i najsvetijih trenutaka u životu, predstavlja spoj ljubavi, tradicije i kulture. Svugde u svetu taj čin prate posebni običaji i verovanja, koji se prenose s kolena na koleno. Negde mladoženja gađa jabuku, negde mlada mora da ima „nešto novo, nešto staro, nešto pozajmljeno, nešto plavo“, negde je „kupuju“, a u selima Donje i Gornje Ljubinje i regionu Župe blizu Prizrena na Kosovu i Metohiji postoji jedinstvena svadbena tradicija koja opstaje stotinama godina.

Pogledajte u galeriji kako se šminkaju mlade kod Prizrena na Kosovu i Metohiji:

1/9 Vidi galeriju Tradicija šminkanja kod Prizrena na Kosovu i Metohiji Foto: Haris Alija / AFP / Profimedia

Ko su Torbeši

U tom kraju pretežno žive Torbeši, islamska etno-religijska grupa koja govori makedonskim, srpskim (prizrensko-timočkim dijalektnom) i albanskim jezikom. Prema predanju, naziv je nastao zbog toga što su promenili veru – po jednima „za torbu urde“, po drugima „za torbu brašna“. Međutim, prema turskim izvorima, ime „torbeš“ dolazi od persijske reči „torbekeš“, što znači „torbar“, jer su po ulicama prodavali alvu, bozu i druge proizvode karakteristične za to područje.

Nepoznata brojnost i rasprostranjenost

Brojnost populacije je nepoznata, jer nisu priznati kao posebna kategorija u Severnoj Makedoniji. Zbog toga se uglavnom izjašnjavaju kao pripadnici turskog ili albanskog naroda, a u manjoj meri kao Makedonci. Prema nekim procenama, ima ih nekoliko desetina hiljada. Većinom su koncentrisani u zapadnoj Severnoj Makedoniji, ali i u istočnoj Albaniji i pojedinim oblastima Srbije na Kosovu i Metohiji.

Kosovo i Metohija Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Ritual pripreme mlade koji ostavlja bez daha

Torbeši čuvaju svoju tradiciju i poštuju običaje koji mnogima „sa strane“ deluju nestvarno. Među njima je i priprema mlade za venčanje, a najveću pažnju izaziva tehnika oslikavanja lica – specifična, komplikovana i magična u isto vreme. Nešto što se u ovom delu sveta retko viđa, ako se uopšte i može igde videti.

Klikom na link pogledajte kako je izgledao turski popis iz 1455. na Kosovu i Metohiji.

Simbolika boja i zaštita od zlih sila

Pre ceremonije, na lice devojke nanosi se bela boja, a preko nje šare različitih nijansi koje imaju simbolična značenja:

crveni motivi označavaju plodnost

plavi štite od nesreće

zlatni predstavljaju faze života

Ta posebna „maska“ sa raskošnim ukrasima ima funkciju zaštite neveste i njene buduće porodice od uroka, ali i od zlih sila na dan venčanja, piše Žena.

Običaj koji polako nestaje

Ritual može da potraje nekoliko sati, tokom kojih mlada ne sme da jede, pije ili govori. Međutim, sve je manje žena veštih ruku koje umeju da izvedu ovu zahtevnu tehniku. Danas ih ima tek nekoliko, uglavnom starije životne dobi. Pored oslikanog lica, nevesta nosi i bogatu tradicionalnu nošnju koja ima ulogu venčanice, dok su ukrasi za glavu i kosu posebna priča za sebe.

(Kurir.rs/ Lepa & Srećna)

Bonus video: