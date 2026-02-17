Objavljena lista evropskih zemalja u koje turisti ne žele: Pogledajte na kom je mestu završila Srbija
Dok mnogi hrle u poznate evropske prestonice i ikonične znamenitosti, kompanija Riviera Travel istraživala je drugačiju stranu Evrope. Najnoviji Eurostatov izveštaj pokazao je koje evropske zemlje su najmanje posećene.
"Ovi podaci pričaju fascinantnu priču o skrivenim blagom koje čeka da bude otkriveno i pomažu vam da pronađete odmor daleko od gužve", navodi kompanija Riviera Travel.
10 evropskih zemalja sa najmanje turista, prema broju noćenja:
- Lihtenštajn
- Severna Makedonija
- Luksemburg
- Letonija
- Crna Gora
- Estonija
- Albanija
- Litvanija
- Malta
- Srbija
"Živa prestonica Srbije, Beograd, nudi jednu od najdinamičnijih noćnih scena u Evropi, uz značajne istorijske lokacije. Poznata gostoljubivost, izvanredne vinske regije i dramatična lepota mesta poput Đavolje varoši čine Srbiju neizostavnim skrivenim biserom", navodi Riviera Travel.
Srbija je zauzela desetu poziciju na listi, što ne znači da spada među najmanje posećene zemlje.
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Kako da odaberete pravo zdravstveno osiguranje: