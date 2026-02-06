Slušaj vest

Popularni Instagram nalog „Very Useful Maps“, poznat po vizuelno privlačnim i često provokativnim infomapama, nedavno je izazvao pravu raspravu objavom mape koja prikazuje da li se u evropskim zemljama više konzumira kafa ili čaj.

Profil, koji se bavi izradom edukativnih i zabavnih kartografskih prikaza, ovoga puta posebno je uzburkao korisnike sa Balkana. Na mapi koja poredi popularnost kafe i čaja širom Evrope, veći deo kontinenta obojen je smeđom bojom – simbolom kafe. Međutim, iznenađenje je usledilo kada su Srbija, Bosna i Hercegovina i Mađarska označene kao zemlje u kojima, navodno, prednost ima čaj.

Podaci na kojima se mapa temelji preuzeti su sa Google Trendsa za 2025. godinu, ali takav rezultat naišao je na burne i mahom skeptične reakcije publike. Mnogi su doveli u pitanje metodologiju, smatrajući da se statistički trendovi pretrage ne mogu direktno poistovetiti sa stvarnim navikama i duboko ukorenjenom kulturom ispijanja kafe u regionu.

Autor profila je digitalni umetnik iz Češke, koji je zahvaljujući originalnim mapama o kulturnim razlikama, neobičnim pravilima i geografskim zanimljivostima prikupio skoro 100.000 pratilaca. Ipak, ova objava još jednom je pokazala da podaci, iako vizuelno atraktivni, ponekad mogu biti u potpunoj suprotnosti sa svakodnevnim iskustvom ljudi na terenu.

Najžešće reakcije stigle su upravo iz Srbije i Bosne i Hercegovine, gde su se korisnici gotovo jednoglasno složili da mapa ne odražava realnost – bar ne onu koju poznaju iz sopstvenih domova i kafana. Prostor za komentare ubrzo se pretvorio u mesto žestoke rasprave, a korisnici nisu skrivali svoje ogorčenje. "Srbija čaj????", upitao je jedan korisnik u neverici, dok su drugi bili mnogo direktniji. "Budite ozbiljni, u Bosni i Srbiji kafa je religija. Ne piju čaj ni kad su bolesni", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu: "Turska kafa, a Srbija čaj... Smešan vic", i "Doslovno su Srbi jedni od najvećih konzumenata kafe na svetu".

Južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija je na ovoj mapi prikazana kao država, što ne čudi s obzitom na to da je autor iz Ćeške koja je priznala tzv. Kosovo.

