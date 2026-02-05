Slušaj vest

Poznata astrološkinja Tamara Globa otkrila je da će februar doneti sudbinski preokret za dva horoskopska znaka. Prema njenim rečima, ključni datum je 4. februar, kada dolazi do retkog planetarnog poravnanja koje otvara vrata uspehu, promenama i novim životnim prilikama.

Iako će oba znaka osetiti snažan uticaj zvezda, energija će se ispoljiti na različite načine: Vodolijama će doneti naglu sreću i realizaciju ideja, dok će Jarčevima doneti duboke, ali stabilne promene koje mogu odrediti njihov budući pravac.

Vodolija: Od 4. februara počinje vaša zvezdana faza

Godina 2026. može postati prekretnica za Vodolije, a sve počinje 4. februara, kada se formira izuzetno povoljna astrološka konfiguracija. Ključnu ulogu igraju Uran, Venera i Jupiter. Uran, vladar Vodolije, simbolizuje inovacije, slobodu i iznenadne proboje. Venera donosi harmoniju, finansije i uspešne odnose, dok Jupiter pojačava sve što dotakne - rast, sreću i šanse za uspeh. Njihova harmonična povezanost stvara idealne uslove za realizaciju smelih ideja.

A u čemu Vodolije mogu očekivati najveći uspeh?

Karijera i društvene aktivnosti: Idealno vreme za predstavljanje novih projekata, posebno u oblastima tehnologije, nauke, digitalnih i humanitarnih inicijativa. Mogući su napredovanje ili neočekivana ponuda za saradnju.

Finansije: Otvaraju se novi izvori prihoda, ulaganja i mogućnosti za monetizaciju znanja ili hobija.

Lični odnosi: Povoljna energija Venere donosi harmoniju, nova poznanstva i jačanje postojećih veza.

Savet Tamare Globe: Da biste maksimalno iskoristili ovaj period, trebalo bi da završite stare obaveze, budete otvoreni za neočekivane prilike, verujete intuiciji i vodite računa o energiji i odmoru. Zvezde vam daju vetar u leđa - ali prvi korak mora biti lična odluka.

Jarac: Februar donosi promene koje menjaju životni pravac

Za Jarčeve, februar 2026. nije mesec nagle sreće, već mesec dubokih i značajnih transformacija. Uticaj Saturna, njihovog vladara, u kombinaciji sa nepredvidivim impulsima Urana, pokreće promene koje će se najjače odraziti na karijeru i emotivne odnose.

Karijera: Izazovi vas vode ka napretku. Početak meseca može doneti nesuglasice, zastoje i testove strpljenja. Međutim, upravo ti izazovi postaju temelj za veliki profesionalni pomak koji se nazire u narednim mesecima. Podrška može doći sa neočekivane strane.

Ljubav i emocije: Srce preuzima vođstvo: Od druge polovine februara emotivna atmosfera se menja. Jarčevi dobijaju priliku da se otvore, prodube postojeće veze ili započnu novu, iznenađujuću ljubavnu priču. Za mnoge, kraj meseca može doneti razgovor ili susret koji menja pogled na ljubav.

Savet Tamare Globe: Jarčevima se savetuje da popuste kontrolu, budu fleksibilniji i ne žure sa odlukama. Februar pokazuje pravac, ali puni rezultati dolaze kasnije. Važno je prepoznati prilike - čak i kada dolaze neočekivano.

