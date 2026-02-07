Slušaj vest

Vlasnik kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu neprijatno se iznenadio dok je renovirao kuću sagrađnu početkom 20. veka. Kada je u dnevnoj sobi skinuo stare, obojene tapete, na zidu ispod njih otkrio je čudnu izraslinu.

Objavljivanje na Redditu izazvalo šok

Tom (30), koji na Redditu koristi ime u/bakbik999, podelio je otkriće na forumu r/DIYUK, gde je njegova objava brzo skupila više od 800 komentara. Korisnici su reagovali s gađenjem i nevericom na ono što je pronašao u zidu.

"Nisam imao pojma da je tamo, bio je to pravi šok", rekao je Tom je za Njuzvik i dodao je da još ne zna o čemu se tačno radi.

"Mislim da je reč o micelijumu. Neki kažu da je to vlažna trulež, drugi spominju gljivu medenku. Pošpricao sam to sredstvom protiv plesni i sada pokušavam da pronađem izvor vlage.“

U objavi je izraslinu opisao kao "stvar koja izgleda kao da je ispala iz serije Stranger Things" i pitao zajednicu: "Ima li iko ideju šta bi to moglo biti i kako da to rešim?"

Reakcije korisnika

Komentari su se brzo nagomilali, a većina korisnika izražavala je zabrinutost i nudila savete.

"Mislim da ovo prevazilazi "uradi sam" nivo", "Isuse mili. Ovo je problem epskih razmera", neki su od komentara.

Šta bi to moglo biti?

Micelijum se često vidi kao pahuljasta bela, zelena ili crna nakupina koja se pojavljuje na plesnivoj hrani. U prirodi, micelijum je mreža tankih gljivičnih niti, takozvanih hifa, a prema stranicama Kraljevskih botaničkih vrtova u Kju (Royal Botanic Gardens, Kew), gljivama služi kao što biljkama služi koren.

Micelijum nastaje tamo gde ima vlage Foto: HHelene / Alamy / Profimedia

Na njihovim stranicama navodi se: "Mnoge gljive se razmnožavaju stvaranjem spora - sićušnih struktura nalik semenkama koje prenose vetar ili životinje. Kada padnu na tlo, mogu proklijati i rasti te stvoriti novi micelijum."

I dalje nije jasno o čemu je tačno reč u Tomovoj kući, ali Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA) upozorava da plesni uspevaju svuda gde se zadržava vlaga.

Zdravstveni rizici plesni

Plesni proizvode alergene i mogu izazvati zdravstvene probleme, posebno kod ljudi koji već imaju respiratorne bolesti. Prema EPA-i, spore plesni se ne vide golim okom, lako se šire vazduhom i počinju da rastu čim padnu na vlažnu površinu - vlaga je ključna za njihov razvoj.

