Varoša nudi obalu sa belim peskom, kristalno čisto tirkizno more i savršene letnje pejzaže - ali bez ljudi. Iako zvuči kao scena iz filma, upravo takav prizor danas možete da zateknete u ovom nekadašnjem letovalištu na Kipru, smešteno uz granicu između turskog i grčkog dela ostrva.

U zlatnim godinama turizma, tokom šezdesetih i sedamdesetih, Varoša je bila simbol luksuza i glamura. Plaže ovog mesta posećivale su svetske zvezde poput Brižit Bardo, Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona, a grad je vrveo od hotela, restorana i života. Danas je, međutim, slika potpuno drugačija.

Varoša Foto: Muhammed Abdullah Kurtar / AFP / Profimedia

Decenijama napuštena, Varoša je stekla nadimak „grad duhova“. Izbledeli hoteli, urušene fasade i automobili ostavljeni tamo gde su poslednji put parkirani svedoče o naglom prekidu života koji se ovde dogodio. Iza idiličnog pejzaža krije se tišina i osećaj zamrznutog vremena, što Varošu čini jednim od najneobičnijih i najpotresnijih mesta na Mediteranu.

Balkanac obišao Varošu

Putopisac i jutjuber iz Bosne i Hercegovine Robert Dacešin, koji je posetio više od 110 zemalja sveta, nedavno je objavio video u kojem je pokazao kako izgleda kiparski grad Varoša. Nalazi se na međi turske i grčke strane Kipra. Nekada omiljena destinacija Brižit Bardo i Elizabet Tejlor, kao i ostale elite sedamdesetih godina, danas se naziva “gradom duhova”, dok oronule zgrade i ostavljeni automobili ukazuju da je ovde nekada postojao život.

Neverovatne scene

Letovalište je smešteno u južnom delu grada Famagusta, a pre turske invazije 1974. godine, koja je prisilila 39.000 stanovnika grada da ga napuste, bilo je vrlo popularno među turistima.

Grad i danas izaziva znatiželju, a Robert Dacešin je kamerom zabeležio neverovatne scene i prikazao ih na Jutjubu.

- Na vrhuncu slave ovaj grad je bio mesto glamura, sjaja i bogatstva. Luksuz i raskoš trajali su svega četiri godine, da bi na jesen 1974. život ovde stao, a svih tadašnjih 39.000 stanovnika je ostalo bez krova nad glavom - objasnio je Dacešin, koji je posetio više od 110 zemalja sveta.

Varoša je bila glavni poslovni i kulturni centar, u koji je svetska elita hrlila da dođe. Tokom 70-ih godina 20. veka tamo su letovale najveće holivudske zvezde, poput Elizabet Tejlor, Ričarda Bartona, Sofije Loren, Brižit Bardo, Pola Njumena i Rakel Velč, a koliko je bilo popularno letovalište, govori i činjenica da su ovu obalu zvali Francuskom rivijerom Kipra.

50 godina izolacije

Nakon vojne akcije stanovnici su napustili područje, a Varoša je ostala zatvorena i napuštena više od četiri decenije. Kipar je podeljen na dva dela od 1974. godine, a grad Varoša je postao "ničija zemlja", zbog čega je ulazak u grad bio zabranjen.

Zgrade su propadale, a priroda je polako preuzela kontrolu, pretvarajući nekada popularno letovalište u sablasno mesto.

Dacešin je ušao u grad i pokazao kako on danas izgleda. Razgovarao je i sa bivšim stanovnicima koji su se prisetili kako je izgledao život u nekada ekskluzivnom letovalištu.

Varoša Foto: EPA/KATIA CHRISTODOULOU

- Većina nas je ponela samo nekoliko stvari. Mislili su svi da će se brzo vratiti. Ali, nažalost nismo. Šta da vam kažem? Kad vam neko uđe na imovinu i uzme je... - kaže jedan od ljudi sa kojima je pričao.

Drugi bivši stanovnik Varoše kroz suze je pričao o onome što se desilo:

- Prvo misliš da je to laž, da se nije ni desilo. Ali onda vreme prolazi i ti shvataš da se nećeš nikad vratiti kući. Iako jako želiš. I dalje mislimo da je povratak moguć.

Zbog napetosti između grčkog i turskog dela ostrva, bivšim stanovnicima i posetiocima bio je potpuno zabranjen pristup gradu, a ograda kojom je letovalište bilo okruženo ulazila je i u more, kako neko ne bi doplivao do njega.

Prvi put posle 46 godina, 2020. godine je javnosti omogućen ulaz u Varošu koja danas pripada nepriznatoj samoproglašenoj Turskoj republici Severni Kipar. Otvaranje grada za mnoge je bio istorijski trenutak, ali i trenutak gorčine i tuge.

- Iako sam se ovome radovao, zadrhtao sam posmatrajući sva ta poznata mesta. Varoša je izgubljena - kazao je nekadašnji meštanin.

