Sve je u redu sa vama

Sve je u redu sa vama

Slušaj vest

Svoj dan možete učiniti posebnim i bez društvenih konvencija, stega, pritisaka, i sasvim je u redu da prođe bez torte, zabave i stresa koji takvi događaji nose.

Dok neki svoj divan dan dočekuju sa uzbuđenjem sličnim putnoj groznici, pažljivo planirajući svaki detalj zabave i listu gostiju, vi ne da niste u euforiji, već biste ga najradije prespavali. Ne sviđa vam se činjenica da ste za godinu stariji ili vam, jednostavno, ne odgovara vam silna pažnja i "teror" kojima vas drugi opterećuju samo zato što vam je rođendan, a nemate ni vremena da se bavite tortom i odgovaranjem na poruke.

Rođendanska slavlja stavljaju nas pod reflektore van naše volje: čestitke, pokloni, slike, sve to može biti stresno za osobe koje su introvertne ili pate od socijalne anksioznosti. Ono što druge raduje i opušta, za njih je emotivno naporno iskustvo, a već sama pomisao da moraju delovati srećno ili zabavljati goste stvara im ogroman pritisak.

Mnogi koji ne vole da slave rođendan nemaju problem sa ljudima, već sa ritualima koje smatraju nametnutim i neautentičnim, navodi lifestyle portal Desired.de. Puna dnevna soba, ćaskanje sa svima, razmišljanje da li ima dovoljno pića i hrane – to može da deluje površno onima koji cene istinsku bliskost i prava prijateljstva. Važniji su im odnosi koje stvaraju i neguju u svakodnevnom životu, a ne samo tog jednog dana.

Velike proslave donose i velike brige, jer se, koliko god ih izbegavali, u sebi neprestano pitamo ko će doći, kakva će biti atmosfera, da li će se sve uklopiti... Stres na kvadrat, koji već u startu introvertne osobe nagoni na odustajanje. Stoga radije biraju mirniju, intimniju zabavu, za odabrane i srcu zaista bliske. To nije znak slabosti, već oblik emocionalne samozaštite, objašnjavaju psiholozi.

Neki ljudi ne vole svoj rođendan Foto: Andrii Iemelianenko / Alamy / Profimedia

Ako se ne nađe na društvenim mrežama, onda se nije ni desilo – nepisano pravilo savremenog, digitalnog sveta, opterećenog samopromocijama i samodokazivanjima. Rođendan mora da bude savršen momenat, a to, opet, stvara pritisak koji vas može naterati da se povučete.

Neki, pak, nisu raspoloženi za slavlje jer su nedavno doživeli gubitak, možda se razočarali u nekog ili nešto, posvađali se sa dragom osobom, prošli kroz traumatičan događaj koji je ostavio dubok trag... U čemu god da je stvar, imajte na umu da vam je dozvoljeno da dan kada ste došli na svet provedete drugačije, uprkos "maltretiranju" članova porodice i prijatelja koji ne prestaju da vas obasipaju pažnjom, poljupcima, poklonima.

I strah od starenja, podsvesno ili ne, može biti razlog što ne volite da obeležavate rođedan. Današnje društvo preuveličava značaj mladosti i lepote kao kriterijuma koji određuju nečiju vrednost. Rođendani su upravo najveći podsednik da starimo, te je jasno zbog čega u nekima stvaraju osećaj anksioznosti. Ta bojazan često je pojačana velikim očekivanjima od ciljeva do kojih bi trebalo da stignemo pred određene životne dobi.

Rođendan možete da iskoristite i kao priliku za razmišljanje i introspekciju, poručuju eksperti. Zašto se jednom godišnje ne bismo svesno zapitali gde smo, šta nam ide dobro, a šta loše i teško, šta želimo i možemo da promenimo kako bismo bili srećniji i zadovoljniji...?

Takođe, ako ne želite zabavu, vaš divan dan ne mora biti prazan. Možete ga proslaviti i šetnjom u prirodi uz tempo koji vama odgovara, digitalnom detoksikacijom (isključite mobilni telefon i zaboravite društvene mreže), posetom wellness salonu gde ćete sebi priuštiti masažu, šopingom (poklonite sebi nešto za čim dugo žudite), ručkom ili večerom u finom restoranu (sami ili u paru), gledanjem filma u bioskopu doma svog...

Ako ne volite da slavite rođendan, ne brinite – niste asocijalna osoba, nezahvalna ili "čudna". Jednostavno ste odlučili da živite po svom, da poštujete svoje želje i potrebe bez pritisaka i očekivanja drugih, a sve to je, na kraju krajeva, i znak emocionalne zrelosti.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Baka Milka proslavila 105. rođendan: