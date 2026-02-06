Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi potrebu da usporite i preispitate nedavne odluke. Moguće je da ćete shvatiti da ste se previše trošili na druge, a premalo mislili na sebe. Na poslu se savetuje oprez u komunikaciji, dok u ljubavi može doći do iskrenog razgovora koji donosi olakšanje.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji naglašava odnose sa bliskim ljudima. Moguće su važne vesti ili susret koji menja vaše planove. Finansijska pitanja dolaze u fokus, pa se savetuje razumno raspolaganje novcem. U emotivnom smislu, stabilnost vam je prioritet.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi ubrzan tempo i mnogo obaveza. Važno je da ostanete organizovani kako ne biste propustili nešto bitno. Razgovori sa kolegama mogu otvoriti nove mogućnosti. U ljubavi je moguće razjašnjenje nesporazuma koji vas već neko vreme opterećuju.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećanja su pojačana i lako reagujete impulsivno. Potrudite se da ne donosite važne odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodične teme dolaze u prvi plan, a neko iz bliskog okruženja može zatražiti vašu podršku.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vas stavlja u situaciju da preuzmete odgovornost, čak i onda kada to niste planirali. Na poslovnom planu moguće je priznanje za vaš trud. U emotivnim odnosima se otvara prilika za produbljivanje veze kroz iskren razgovor.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan je povoljan za rešavanje praktičnih pitanja i završavanje obaveza koje ste odlagali. Vaša preciznost dolazi do izražaja, ali pazite da ne budete previše kritični prema drugima. U ljubavi je važno da jasno izrazite ono što očekujete.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak donosi potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Moguće je da ćete biti rastrzani između tuđih zahteva i sopstvenih želja. Emotivni odnosi traže više strpljenja, ali i spremnosti na kompromis.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intenzivan dan je pred vama, naročito kada su u pitanju emocije. Moguće je razotkrivanje nečega što je do sada bilo skriveno. Na poslu se savetuje diskrecija, dok u ljubavi istina, ma kakva bila, donosi oslobađanje.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi potrebu za promenom i izlaskom iz rutine. Razmišljate o novim planovima i idejama, ali je važno da ne žurite sa odlukama. U emotivnim odnosima moguća su iznenađenja koja osvežavaju vezu.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokus je na odgovornostima i dugoročnim ciljevima. Moguće je da ćete morati da donesete ozbiljnu odluku vezanu za posao ili finansije. U ljubavi se traži stabilnost, ali i više emocionalne otvorenosti.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Petak vam donosi potrebu da budete svoji, bez prilagođavanja tuđim očekivanjima. Mogući su zanimljivi razgovori i nova poznanstva. U ljubavi je naglašena potreba za slobodom, ali i razumevanjem.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećate pojačanu intuiciju i emotivnu osetljivost. Dan je povoljan za povlačenje, razmišljanje i brigu o sebi. Na poslovnom planu se savetuje oprez, dok u ljubavi male geste pažnje imaju veliki značaj.