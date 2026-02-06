Dnevni horoskop za 6. februar: Bikovima su finansije u fokusu, Lavove očekuje procvat na poslu, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 6. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka ovog petka.
Ovan
Petak vam donosi potrebu da usporite i preispitate nedavne odluke. Moguće je da ćete shvatiti da ste se previše trošili na druge, a premalo mislili na sebe. Na poslu se savetuje oprez u komunikaciji, dok u ljubavi može doći do iskrenog razgovora koji donosi olakšanje.
Bik
Pred vama je dan koji naglašava odnose sa bliskim ljudima. Moguće su važne vesti ili susret koji menja vaše planove. Finansijska pitanja dolaze u fokus, pa se savetuje razumno raspolaganje novcem. U emotivnom smislu, stabilnost vam je prioritet.
Blizanci
Petak vam donosi ubrzan tempo i mnogo obaveza. Važno je da ostanete organizovani kako ne biste propustili nešto bitno. Razgovori sa kolegama mogu otvoriti nove mogućnosti. U ljubavi je moguće razjašnjenje nesporazuma koji vas već neko vreme opterećuju.
Rak
Osećanja su pojačana i lako reagujete impulsivno. Potrudite se da ne donosite važne odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodične teme dolaze u prvi plan, a neko iz bliskog okruženja može zatražiti vašu podršku.
Lav
Petak vas stavlja u situaciju da preuzmete odgovornost, čak i onda kada to niste planirali. Na poslovnom planu moguće je priznanje za vaš trud. U emotivnim odnosima se otvara prilika za produbljivanje veze kroz iskren razgovor.
Devica
Dan je povoljan za rešavanje praktičnih pitanja i završavanje obaveza koje ste odlagali. Vaša preciznost dolazi do izražaja, ali pazite da ne budete previše kritični prema drugima. U ljubavi je važno da jasno izrazite ono što očekujete.
Vaga
Petak donosi potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Moguće je da ćete biti rastrzani između tuđih zahteva i sopstvenih želja. Emotivni odnosi traže više strpljenja, ali i spremnosti na kompromis.
Škorpija
Intenzivan dan je pred vama, naročito kada su u pitanju emocije. Moguće je razotkrivanje nečega što je do sada bilo skriveno. Na poslu se savetuje diskrecija, dok u ljubavi istina, ma kakva bila, donosi oslobađanje.
Strelac
Petak vam donosi potrebu za promenom i izlaskom iz rutine. Razmišljate o novim planovima i idejama, ali je važno da ne žurite sa odlukama. U emotivnim odnosima moguća su iznenađenja koja osvežavaju vezu.
Jarac
Fokus je na odgovornostima i dugoročnim ciljevima. Moguće je da ćete morati da donesete ozbiljnu odluku vezanu za posao ili finansije. U ljubavi se traži stabilnost, ali i više emocionalne otvorenosti.
Vodolija
Petak vam donosi potrebu da budete svoji, bez prilagođavanja tuđim očekivanjima. Mogući su zanimljivi razgovori i nova poznanstva. U ljubavi je naglašena potreba za slobodom, ali i razumevanjem.
Ribe
Osećate pojačanu intuiciju i emotivnu osetljivost. Dan je povoljan za povlačenje, razmišljanje i brigu o sebi. Na poslovnom planu se savetuje oprez, dok u ljubavi male geste pažnje imaju veliki značaj.