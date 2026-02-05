Slušaj vest

Bivši princ Endrju kojem su oduzete titule tvrdio je da je da se vidi sa predatorom samo kako bi rekao Džefriju Epstajnu da više ne mogu biti prijatelji nakon njegove presude za podvođenje maloletnice na prostituciju. Međutim, kompromitujuća dokumenta koja su objavili američki istražitelji ukazuju na zgusnut raspored pun drugih gostiju, među kojima je bila i letonska manekenka Lana Zakocela, tada 21-godišnjakinja.

Epstajn je čak priredio raskošnu večeru u svojoj vili na Menhetnu, vrednoj 60 miliona funti, u čast Endrjua.

Među zvanicama su bili filmski reditelj Vudi Alen i njegova supruga Sun Ji Previn, stand-up komičarka Čelsi Handler, TV voditelj Čarli Rouz, novinarka Kejti Kurik i bivši direktor komunikacija Bele kuće Džordž Stefanopulos.

1/7 Vidi galeriju Fotografije hrama Džefrija Epstajna Foto: Ministarstvo pravde SAD

Endrju i Epstajn su, takođe, razgovarali o budućim poslovnim prilikama i ozloglašeno su fotografisani zajedno u šetnji Central parkom. U katastrofalnom intervjuu za emisiju Newsnight 2019. godine, Endrju, koji sada ima 65 godina, rekao je da je „jedina svrha“ njegovog putovanja u decembru 2010. bila da se lično oprosti od Epstajna. Ali mejlovi koji su se tek pojavili oslikavaju sasvim drugačiju sliku.

Lana Zakocela Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Drugog decembra održana je VIP večera. Mejlovi između Epstajna i američke PR stručnjakinje Pegi Sigel, koja je pomogla u organizaciji, pokazuju da su naručivali „zlatne balske stolice“ i nameštali cvetne aranžmane na stolovima.

Trećeg decembra Sigel, danas 78-godišnjakinja, poslala je Epstajnu mejl u kojem je napisala da je veče bilo „senzacionalno“.

Našalila se kako je pitala Endrjua šta planira da obuče na venčanje princa Vilijama i Kejt 2012. godine. Istog dana, 3. decembra, Epstajnova madam Gislejn Maksvel, koja sada služi kaznu od 20 godina zatvora, potvrdila je da će „pokušati da svrati posle večere“.

Četvrtog decembra, dan pre šetnje Central parkom, Epstajn je, čini se, uputio molbu za „nove devojke“.

U zagonetnom mejlu ženi po imenu Irina pitao je: „Ima li nekoga novog za večeras?“ Ona je odgovorila: „Još ne, ali radim na tome! Da li želiš ponovo da vidiš (skriveno ime)“ Samo nekoliko meseci ranije, Epstajn je Endrjuu ponudio susret sa 26-godišnjom Ruskinjom po imenu Irina na večeri u Londonu. Nije jasno da li je reč o istoj osobi.

Lana Zakocela Foto: Nicholas Hunt / Getty images / Profimedia

Takođe 4. decembra, Epstajn i Endrju su zajedno išli u kupovinu u robnoj kući Barneys. Mejlovi pokazuju da su se našli na ručku sa osnivačicom agencije NEXT Model Management, Fejt Kejts. Tog popodneva Epstajn – koji je decenijama bio prijatelj sa vlasnikom Victoria’s Secreta Leslijem Veksnerom – poslao je vozača da pokupi manekenku Lanu sa aerodroma Džon F. Kenedi. Rekao joj je da će je smestiti na „jednu ili dve noći“.

Te večeri Epstajn je organizovao video-poziv sa senegalskim političarem Karimom Vejdom kako bi razgovarali o „prilikama u Africi“.

Epstin je, takođe, dogovorio da se Endrju sastane sa čovekom po imenu Mark Paker. Pokušao je i da zakaže sastanke sa poslovnim moćnicima, uključujući bivšeg direktora Barclaysa Džesa Stejlija, nekretninskog magnata Endrjua Farkasa i čelnika filantropske organizacije Barnabija Marša, hvaleći se da tadašnji princ boravi kod njega.

Razmenjivao je mejlove i sa biznismenom iz Konektikata Kevinom Louom u vezi sa sastankom koji su imali te nedelje, a Lou je Endrjua opisao kao „pametnog momka i vrlo prizemnog“.

Prepiska između Epstina i Sun Ji Previn pokazuje da ju je pozvao, zajedno sa suprugom, na doručak 5. decembra, na „nedeljne đevreke“, pre nego što je krenuo u šetnju sa Endrjuom.

U intervjuu za Newsnight, Endrju je rekao da su večera i šetnja parkom bili jedini trenuci kada je tokom tog putovanja viđao Epstina – osim što su se „verovatno mimoišli u hodniku“.

Opisao je vilu u Njujorku kao „železničku stanicu“ zbog broja ljudi koji su stalno ulazili i izlazili. Prisetio se: „Zajedničkim dogovorom tokom te šetnje u parku odlučili smo da se raziđemo i ja sam, mislim, otišao sledećeg dana i od tog dana nadalje nikada više nisam imao kontakt s njim“.

1/3 Vidi galeriju Fotografije princa Endrua u Epstajnovim fajlovima Foto: screenshot X

Međutim, dokumenta objavljena u najnovijem setu Epstein Files, čini se, protivreče toj tvrdnji.

Mejlovi pokazuju da je Epstajn već sledećeg dana, 6. decembra, pozvao jednu od svojih saradnica, Valeri Post, na ručak sa Endrjuom. Napisao je: „Hoćeš li doći na ručak 1–2. Endrju i ćerka australijskog premijera, ili u 5.30 za reprizu jučerašnjeg?“

Kasnije tog dana Epstajn je razmenio mejl sa gospođom Stejli u kojem je napisao: „Naiomi i dečko dolaze na večeru u 9, ako želiš“ – što se smatra referencom na supermodela Naomi Kembel.

Foto: Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednom mejlu upućenom saradniku čije je ime redigovano, Epstajn je napisao i da će „Bil Gejts biti ovde“ te večeri.

Razume se da je Endrju odleteo kući kasno 6. decembra.

Uprkos kasnijim tvrdnjama da je prekinuo kontakt s Epstiajnom nakon njujorškog putovanja, Endrju mu je, čini se, poslao poruku dve nedelje kasnije, poželeći mu „divan Božić“. Mejlu od 22. decembra Epstin i njegovi saradnici nazivaju se „moja američka porodica“.

U poruci je naveo da se „raduje što će vam se svima uskoro ponovo pridružiti“.

Čak je obećao da će pozvati Epstina oko 18 časova te večeri, nakon što preseli porodicu u Sandringem.

Endrju je oduvek negirao bilo kakvu krivicu.

(Kurir.rs/TheSun)