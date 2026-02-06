Slušaj vest

Jutjuber koji je uspeo da se probije na ostrvo Džefrija Epstajna i tamo snimi video bio je primoran da objavi izvinjenje nakon što je, kako tvrdi, počeo da dobija pretnje.

Niko Grig je sam odlučio da se ušunja na ozloglašeno ostrvo finansijera, Litl Sejnt Džejms, koje se nalazi na Američkim Devičanskim Ostrvima i za koje se veruje da je bilo poprište brojnih ilegalnih aktivnosti.

Pokušaj snimanja ozloglašenog ostrva

Video je na Grigovom kanalu objavljen u januaru, nedugo pre nego što je američko Ministarstvo pravde objavilo najnoviju seriju dokumenata povezanih sa Epstajnom. Iako je u spisima od tada pomenut niz poznatih imena, to nije sprečilo influensera da svim sredstvima pokuša da se domogne ostrva. Grig je otputovao na Američka Devičanska Ostrva gde je, nakon nekoliko neuspešnih pokušaja, sa svojim prijateljima poslednjeg dana boravka izveo konačni pokušaj dolaska na posed.

Novi vlasnik planira izgradnju odmarališta

Njegov snimak, objavljen na Jutjubu 30. januara, otkrio je da se na ostrvu i dalje nalaze ljudi. Grig je pojasnio da je godinama nakon Epstajnove smrti, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, ostrvo na kraju prodato milijarderu Stivenu Dekofu. Poslovni čovek je kupio ostrva Grejt Sent Džejms i Litl Sejnt Džejms za 60 miliona dolara preko svoje kompanije SD Investments, iako je oglašena cena iznosila 125 miliona dolara.

Dekof je najavio da planira da ostrvo pretvori u odmaralište samo za odrasle. Grig je uspeo da pristane na obalu, a u videu, koji je do sada prikupio više od 3,1 milion pregleda, istakao je da je sa obale mogao da vidi građevinske radove. Takođe je tvrdio da je, dok je vozio džet-ski oko ostrva, video ljude u golf-vozilima kako ga snimaju.

Ipak, nije mogao slobodno da se kreće ostrvom. Uspeo je da dođe samo do plaže Litl Sejnt Džejmsa, nakon što je usput stao na nekoliko morskih ježeva.

Tvrdi da ga prate, pa se izvinio

Grig je u međuvremenu na TikToku objavio da ga prate crni terenci marke Eskalejd koji, kako tvrdi, svakodnevno čekaju ispred njegove kuće. U videu se izvinio svima koje je svojim poduhvatom možda uvredio.

"Koliko ja znam, ovo bi mogli biti prijatelji Džefrija Epstajna. Ako sam nekoga naljutio, žao mi je i želim da se sve ovo završi“, poručio je.

Samo ostrvo je pretražio FBI nakon smrti Epstajna, osuđenog pedofila, serijskog silovatelja i trgovca ljudima. Do sada je objavljeno više od tri miliona dokumenata, koji su deo ozloglašenih "Epstinovajnovih spisa".

