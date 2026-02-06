Slušaj vest

Jesen 1978. godine ostala je upisana u kolektivno sećanje kao period kada je jugoslovenska javnost ostala zatečenaponašanjem omladine koja je, makar na papiru, trebalo da bude uzor socijalističkog vaspitanja.

Dok su udžbenici slavili disciplinu, rad i moral, naslovne strane beogradskih novina izgledale su kao crna hronika. Umesto izveštaja sa omladinskih radnih akcija, čitaoci su se suočavali sa pričama o razuzdanim đačkim ekskurzijama, demoliranim hotelima i pijankama koje su izmakle kontroli.

U središtu skandala našle su se tri beogradske škole, a šteta koju su njihovi učenici ostavili za sobom opisivana je rečima – „kao posle elementarne nepogode“.

Haos u Bohinju: protivpožarni aparati, pretnje i razvaljen inventar

Prvi alarm javnosti oglasio se 23. septembra, u ranim jutarnjim satima, u hotelu „Stane Žagar” u Bohinju. Učenici Druge beogradske gimnazije, dok su njihovi profesori spavali, pretvorili su hotelski mir u noćnu moru.

Aktivirani su protivpožarni aparati, hidranti su ostavljeni otvoreni, a nameštaj demoliran. Kada je portir pokušao da uspostavi red, naišao je na ozbiljne pretnje.

Palićki skandal: pijanka, milicija i probijen zid

Još teži incident dogodio se nekoliko dana kasnije, na severu Bačke. Učenici Treće beogradske gimnazije, tada sa imenom Vladimira Iliča Lenjina, boravili su na Paliću od 26. do 28. septembra.

Sve je, prema svedočenjima zaposlenih, krenulo nakon masovne pijanke. Đaci su ignorisali upozorenja, pa čak i pokušaje milicije da uspostavi red. Epilog je bio šokantan – u jednoj sobi probijen je pregradni zid od duplog lesonita. Uništeni tapeti, pocepana posteljina i potpuno neupotrebljiv nameštaj ostali su kao nemi svedoci razuzdane noći.

Jesenice i „tornado” u hotelu

Pogubni niz nastavljen je u Sloveniji, u hotelu „Alpe Adria” u Jesenicama, gde su učenici Treće ekonomske škole ostavili štetu procenjenu na tadašnjih 10.000 dinara.

Opis njihovog boravka sveden je na jednu rečenicu:

„Kao da je tornado prošao kroz hotel.”

Milicija i lekari intervenisali su tokom noći, a dvoje učenika završilo je u bolnici zbog teškog trovanja alkoholom.

Direktori se pravdali, đaci govorili bez uvijanja

Dok su direktori pokušavali da umanje razmere skandala, učenici su bili znatno otvoreniji. Direktor Treće gimnazije tvrdio je da su događaji prenaduvani i da nije realno očekivati da svaki učenik ima ličnog nadzornika.

S druge strane, učenici su u razgovoru za časopis „Zdravo!” priznali da je sve krenulo onog trenutka kada su shvatili da profesora nema ni na vidiku. Alkohol je, kako su rekli, bio lako dostupan čak i maloletnicima.

Jedna učenica bez zadrške je zaključila da omladina nije „skup drvenih lutaka” koje treba provesti kroz muzeje i vratiti u hotel na spavanje.

Reakcija vlasti i krivica sistema

Zbog razmera skandala reagovao je i tadašnji gradski sekretar za obrazovanje Radoje Milutinović, koji je otvoreno optužio direktore i nastavnike za lošu organizaciju ekskurzija. Ukazao je na pritiske turističkih agencija i na činjenicu da deca predugo ostaju na istim mestima bez kvalitetnog programa.

– Često direktorima škola sugerišem da ne potpadaju pod uticaj turističkih organizacija koje jedno obećavaju, a drugo pružaju. Takođe ih upozoravam da na jednom mestu učenici ne ostaju duže od 24 časa, ako to vreme nije organizovano na najbolji mogući način. Mislim da su za ekscese direktni krivci direktori, nastavnička veća, pa i nastavnici koji vode ekskurzije.

Ironija cele priče ogleda se u tome što su upravo ti nekadašnji đaci, koji su bežali od milicije i razvaljivali hotelske sobe, danas prvi koji s indignacijom komentarišu ponašanje mladih generacija.

Most između generacija građen je na zaboravu. Razlika je samo u tehnologiji – nekadašnje razuzdane noći ostajale su zabeležene na pisaćim mašinama, a današnje se šire društvenim mrežama i mobilnim telefonima.

