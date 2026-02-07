Slušaj vest

Tuširanje je za mnoge deo jutarnjeg rituala bez kog dan ne može da počne, dok drugi u toplu vodu ulaze tek uveče, nakon napornog radnog dana. Bez obzira na to kada se tuširamo, jedno je sigurno – održavanje lične higijene ključno je i za zdravlje i za utisak koji ostavljamo na druge.

Ipak, pitanje koje se često postavlja glasi: da li je tuširanje svaki dan zaista neophodno ili je dovoljno okupati se na svaka dva ili tri dana?

Odgovor, prema rečima lekarke Elizabet Gordon Sprat, zavisi – od vaših godina.

Zašto je tuširanje važno, ali ne i bezgranično korisno

Doktorka Gordon Sprat, specijalista interne medicine, u tekstu za blog Univerzitetske bolnice objasnila je zašto je kupanje važan deo svakodnevne rutine.

- Tokom dana na koži se nakupljaju znoj, bakterije, mrtve ćelije kože i zagađivači iz okoline. Tuširanje pomaže da se sve to ukloni i da se koža održi čistom - navela je lekarka.

Ipak, preterivanje može imati suprotan efekat.

-Prirodna vlažnost kože ima zaštitnu ulogu. Ako se osoba tušira prečesto, koristi vrelu vodu ili agresivne sapune, može doći do oštećenja prirodne zaštitne barijere kože - upozorava ona.

Koliko često treba da se tuširaju odrasli, a koliko stariji ljudi

Prema savetu doktorke Gordon Sprat, većini odraslih osoba dovoljno je jedno tuširanje dnevno. Međutim, kod starijih ljudi pravila su nešto drugačija.

Osobe starije od 65 godina često imaju suvlju kožu, pa tuširanje na svaka dva do tri dana može biti sasvim dovoljno, jer češće kupanje može dodatno isušiti kožu i izazvati iritacije.

Lekarka takođe naglašava da više od dva tuširanja dnevno nije preporučljivo za većinu ljudi.

- Maksimalan broj tuširanja za većinu osoba je dva dnevno – istakla je ona.

Novi trend: „mračno tuširanje” i opuštanje nervnog sistema

U poslednje vreme sve je popularniji trend poznat kao „mračno tuširanje”, koji podrazumeva večernje tuširanje uz prigušeno svetlo ili potpuni mrak.

Praktičarka Nidi Pandja objasnila je za magazin Real Simple da ovakav ritual ima potpuno drugačiji efekat od jutarnjeg tuširanja.

- Jutarnji tuš je obično svetao, energičan i služi za razbuđivanje tela. Mračno tuširanje je ritual namenjen nervnom sistemu. Kada prigušite ili ugasite svetla, stvarate senzornu čauru koja telu šalje signal da je vreme za opuštanje – objasnila je ona.

