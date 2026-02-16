Slušaj vest

Maltezer Keni postao je prava internet senzacija nakon što je na klasičnu naredbu "daj šapu" odgovorio na potpuno neočekivan način. Umesto da, kao većina pasa, podigne prednju šapu, šestogodišnji Keni samouvereno je ponudio zadnju nogu, što je nasmejalo milione ljudi. Video koji je objavila njegova 28-godišnja vlasnica Amanda prikupio je više od 11 miliona pregleda.

Reakcija vlasnice i video

Amanda, koja živi u Kaliforniji, u videu se našalila natpisom: "Kad tražiš šapu, ali ne kažeš koju". Za Newsweek je izjavila: "Tehnički, dao mi je šapu". Iako Keni zna i tradicionalnu verziju trika, oduvek je bio sklon improvizaciji.

"Kad sam ga prvi put pokušavala naučiti da mi da šapu, prvo mi je ponudio zadnju. Ubrzo nakon toga naučio je dati prednju i sada to uglavnom radi, ali s vremena na vreme ubaci i zadnju. Obožavam to", objasnila je.

Reakcije na društvenim mrežama

Video je, uz opis "šapa je šapa", izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Jedan je korisnik u šali napisao: "Nisam znao da je i ovo opcija", na šta je dobio gotovo 400.000 lajkova. Drugi je dodao: "Nikad im ne otkrivaj svoj sledeći potez". Treći je komentarisao kako je "ovo Kenijev trik na zabavama", dok je četvrti zaključio da pas "za ovo zaslužuje dodatne poslastice".

Zašto je učenje trikova važno

Istraživanje VetStreeta, internet platforme za veterinare, pokazalo je da 23.4 posto vlasnika pasa tvrdi da njihovi ljubimci znaju više od sedam naredbi, dok je samo 5.5 posto izjavilo da njihovi psi ne znaju nijednu. Prema Američkom kinološkom savezu (AKC), učenje trikova nudi prednosti koje nadilaze puku zabavu. U tom procesu uživaju i psi i vlasnici, jača se međusobna komunikacija i učvršćuju se pozitivne navike učenja. Uspešno učenje trikova temelji se na strpljenju, podsticanju i timskom radu, a ne na prisili.

Psi koji znaju trikove mogu biti privlačniji udomiteljima u skloništima, koji ih tada doživljavaju kao inteligentne i dobro prilagođene. Osim toga, učenje trikova pruža psima nužnu mentalnu i fizičku stimulaciju. Nakon treninga i učenja, čak i psi sa visokim nivoom energije verovatnije će se smiriti i opustiti umesto da traže priliku za nestašluk.

