U Hrvatskojje ovih dana osvanuo oglas koji je nasmejao sve koji su ga pročitali - u pitanju je oglas za prodaju venčanice.

Devojka koja je stavila venčanicu na prodaju u Fejsbuk grupi "Sve za vjenčanja" privukao je veliku pažnju zbog opisa koji ide uz slike lepe haljine.

"Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo kasno da se povuče ručna. Preživela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od mog rasuđivanja u tom trenutku", piše na početku oglasa.

Bivša mlada dodaje i da je venčanica idealna za mladu sa humorom, brak iz ljubavi i "one žene koje žele haljinu s iskustvom".

"Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak. Ubacila bih ja i koju sliku kako je izgledala na meni, ali obrisala sam sve slike od tog nesretnog dana. Veličina je S/M", dodaje djevojka u objavi.

