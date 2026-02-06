Slušaj vest

Neki ljudi ulaze u veze iskreno i s najboljim namerama, ali iza njih često ostaju slomljena srca. Nije reč o namernoj okrutnosti, već o neuskladjenim očekivanjima, nepredvidivom ponašanju ili jednostavno prirodi koju je teško ukrotiti. Astrologija pokazuje da određeni znakovi, iako harizmatični i privlačni, nesvesno nanose bol onima koji ih zavole. U nastavku donosimo tri znaka koji, čak i kad ne žele, često ostavljaju emocionalne ožiljke.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci zrače šarmom i duhovitošću, što ih čini izuzetno privlačnim. Ali njihova potreba za slobodom i promenom često je nepodnošljiva onima koji traže stabilnost. U jednom trenutku su potpuno prisutni, a već u sledećem udaljeni. Njihov nemir može razoriti srce onoga ko ih pokuša zadržati.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije vole intenzivno i duboko, ali njihova emocija zna biti dvosmerni mač. Imaju visoka očekivanja, teško praštaju i brzo zatvaraju vrata ako osete izdaju. Kada se povuku, to čine naglo i bez objašnjenja, ostavljajući iza sebe osobe koje ne razumeju šta se desilo.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi osvajaju iskrenošću, entuzijazmom i pozitivnom energijom. Ali njihova stalna potraga za slobodom i iskustvima često ih vodi dalje, dok su drugi tek počeli da grade planove. Nisu zlobni, ali su neuhvatljivi – a upravo to može biti najgora bol za one koji ih vole.

