Slušaj vest

Neki ljudi ulaze u veze iskreno i s najboljim namerama, ali iza njih često ostaju slomljena srca. Nije reč o namernoj okrutnosti, već o neuskladjenim očekivanjima, nepredvidivom ponašanju ili jednostavno prirodi koju je teško ukrotiti. Astrologija pokazuje da određeni znakovi, iako harizmatični i privlačni, nesvesno nanose bol onima koji ih zavole. U nastavku donosimo tri znaka koji, čak i kad ne žele, često ostavljaju emocionalne ožiljke.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci zrače šarmom i duhovitošću, što ih čini izuzetno privlačnim. Ali njihova potreba za slobodom i promenom često je nepodnošljiva onima koji traže stabilnost. U jednom trenutku su potpuno prisutni, a već u sledećem udaljeni. Njihov nemir može razoriti srce onoga ko ih pokuša zadržati.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije vole intenzivno i duboko, ali njihova emocija zna biti dvosmerni mač. Imaju visoka očekivanja, teško praštaju i brzo zatvaraju vrata ako osete izdaju. Kada se povuku, to čine naglo i bez objašnjenja, ostavljajući iza sebe osobe koje ne razumeju šta se desilo.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi osvajaju iskrenošću, entuzijazmom i pozitivnom energijom. Ali njihova stalna potraga za slobodom i iskustvima često ih vodi dalje, dok su drugi tek počeli da grade planove. Nisu zlobni, ali su neuhvatljivi – a upravo to može biti najgora bol za one koji ih vole.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteZanimljivostiOva 4 znaka horoskopa pratiće velika sreća u finansijama do kraja februara: Da li ste među ovim srećnicima?
devojka se smeje
ZanimljivostiTamara Globa otkriva koja 2 horoskopska znaka ulaze u period velike sreće: Ostvariće sve što naume
Tamara Globa
ZanimljivostiMerkur ulazi u Ribe: 3 horoskopska znaka neka se spreme za srećne vesti, ostali se neće tako dobro provesti
Ilustracija zodijačkog kruga
ZanimljivostiOvi horoskopski znaci imaju najviše neuspelih veza: Njih sreća u ljubavi neće, pa neće
Astrološki znakovi i siluete žene i muškaraca

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija