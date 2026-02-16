Naš najpoznatiji sakupljač narodnih umotvorina i izreka - Vuk Stefanović Karadžić zabeležio je i seriju narodnih izreka posvećenih ženama . Prvi put su objavljene u knjizi "Srpske narodne poslovice" 1849. godine, a danas govore o ne baš laskavom odnosu prema ženama u srpskoj tradiciji.

Narodne izreke koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić predstavljaju dragoceno svedočanstvo o duhu vremena u kojem su nastale, ali i o duboko ukorenjenim patrijarhalnim stavovima prema ženama. Iako danas mnoge od njih zvuče grubo, uvredljivo ili neprihvatljivo, važno ih je posmatrati u istorijskom i društvenom kontekstu. One ne govore samo o ženama, već i o strahovima, normama i odnosima moći u tadašnjem društvu, te služe kao podsetnik koliko su se vrednosti, ali i svest, vremenom menjale.