Naš najpoznatiji sakupljač narodnih umotvorina i izreka -Vuk Stefanović Karadžić zabeležio je i seriju narodnih izreka posvećenih ženama. Prvi put su objavljene u knjizi "Srpske narodne poslovice" 1849. godine, a danas govore o ne baš laskavom odnosu prema ženama u srpskoj tradiciji.

Vuk Stefanović Karadžić, portert Jovana Popovića
Vuk Stefanović Karadžić, portert Jovana Popovića Foto: piemags / Alamy / Profimedia

Ovo su neke od tih izreka:

  • Ako Turčin pogine, buli drugi ne gine.
  • Da joj zašiješ usta, na stražnjicu bi progovorila. (kaže se za lajavu ženu)
  • Do groba: lele! a od groba: ko će k mene! (kada sahrani muža)
  • Dobro je nekad i (pametnu) ženu poslušati.
  • Žena pijanica - gotova bludnica.
  • Žena se uzda u plač, a lopov u krivokletstvo.
  • Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.
  • Ženi, zmiji i mački ne treba verovati ni kada su mrtve.
  • Ženu, decu i psa treba biti i hraniti.
  • Ženu, pušku i konja može čovek pokazati, ali u naruč ne davati.
  • Kada žena plače pitaj je šta hoće.
  • Lajava žena, često puta bijena.
  • Lakše je sačuvati zeca na gori nego ženu na domu.
  • Ne daj kobile u najam, niti puštaj ženu na sajam.
  • Nemoj biti ljuta da ne budeš žuta, već budi dobra da ne budeš modra. (preti poneki čovek svojoj ženi)
  • Ni u moru mjere, ni u ženi vjere.
  • Opasala se jezikom k’o kuja repom. (kaže se za lajavu ženu)
  • Pruža pogan jezika kao krava posran rep. (kaže se za neko jezičavo čeljade koje druge grdi i ruži poganim rečima)
  • Žene su da zbore, a ljudi da tvore
  • Žena i zmija se u glavu udaraju.
  • Gori je ženski jezik no turska sablja.
  • Gde žena buči tu muž muči.
Vuk Stefanović Karadzić
Vuk Stefanović Karadzić Foto: Kurir štampano

Narodne izreke koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić predstavljaju dragoceno svedočanstvo o duhu vremena u kojem su nastale, ali i o duboko ukorenjenim patrijarhalnim stavovima prema ženama. Iako danas mnoge od njih zvuče grubo, uvredljivo ili neprihvatljivo, važno ih je posmatrati u istorijskom i društvenom kontekstu. One ne govore samo o ženama, već i o strahovima, normama i odnosima moći u tadašnjem društvu, te služe kao podsetnik koliko su se vrednosti, ali i svest, vremenom menjale.

(Kurir.rs/Istorijski Zabavnik)

