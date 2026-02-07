Slušaj vest

Modna kuća "Balensijaga" još jednom je uspela da izazove buru reakcija zahvaljujući "bizarnom" modnom komadu, kako su ga mnogi opisali. Ovoga puta, u fokusu je jakna koja izgleda istrošeno, pohabano i pocepano, a prodaje se po ceni od oko 805 evra.

Uprkos brojnim kritikama, prva serija ovog modela rasprodata je za svega 24 sata, nakon što je puštena u prodaju početkom novembra prošle godine. Ovakav potez odmah je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama, gde se korisnici pitaju u kom pravcu ide savremena moda i da li luksuz i dalje ima jasno značenje.

Jakna nosi naziv Destroyed i napravljena je od materijala koji je namerno oštećen kako bi ostavio utisak zapuštenosti i propadanja. Snimci ovog odevnog komada brzo su se proširili internetom i dodatno podstakli komentare i polemike.

"Balensijaga" je i ranije bila poznata po provokativnim dizajnerskim rešenjima, od torbi koje liče na kese do nakita nalik običnoj samolepljivoj traci.

Reakcije na internetu bile su burne i podeljene. Dok su jedni kritikovali ideju, drugi su je iskoristili za šalu. Neki su ironično komentarisali da je odeća "uzeta od beskućnika i preprodata po luksuznoj ceni", dok su se drugi pitali "da li je jakna izvučena iz kontejnera".

"Gde je logo? Ako nema jasno istaknut brend, ljudi bi mogli da pomisle da sam je kupio na sniženju. A ja želim da znaju da sam potrošio 805 evra", našalio se jedan korisnik.

Mnogi su pokušali da objasne ko su ljudi koji kupuju ovakve komade, podelivši ih u dve grupe. Prema njihovim rečima, prvu grupu čine oni kojima je moda simbol prestiža. Žele da pokažu da razumeju avangardne trendove, da pripadaju ekskluzivnom krugu i poseduju novac za ovakve "bizarne" komade. U tom smislu, visoka cena, ograničena dostupnost i provokativan izgled zajedno šalju poruku statusa.

Drugu grupu čine kupci koji sve posmatraju kroz ironiju i zabavu. Za njih je jakna više komentar na savremeno društvo nego klasičan odevni predmet.

Pojedini korisnici pronašli su i inspiraciju za sopstvene "uradi sam" ideje. Jedan komentar predlaže sledeće - kupiti kosilicu za oko 350 evra, običnu duksericu za 8 evra, namerno je oštetiti i zatim prodati za 805 evra.

"Za još životnih saveta, zapratite nas", dodao je.

Na kraju, jedan komentar je sažeo celu raspravu pitanjem koje su mnogi ponovili - da li je danas zaista u trendu izgledati kao beskućnik?

(Kurir.rs/Mondo)

