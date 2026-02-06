da li ste znali

Popularna društvena igra UNO, koja već decenijama važi za jednu od najigranijih na svetu, ponovo je u centru pažnje na društvenim mrežama. Ovog puta, razlog nije zabava za stolom, već – pravilo koje su milioni ljudi godinama pogrešno primenjivali.

Na zvaničnom Instagram nalogu proizvođača igre objavljeno je pojašnjenje koje je izazvalo pravi šok, čak i među iskusnim igračima koji veruju da UNO znaju „u prste“.

Zvanično objašnjenje koje menja sve

Kako su saopštili autori igre, slaganje +2 karte na prethodnu +2 kartu nije dozvoljeno.

Prema pravilima UNO-a, kada igrač dobije +2 kartu, nema prava na odgovor – mora odmah da izvuče dve karte i automatski gubi potez. Drugim rečima, popularno „vraćanje +2“ protivniku nikada nije bilo deo zvaničnih pravila, iako se ta praksa koristi širom sveta.

Društvene mreže gore: „Celog života smo igrali pogrešno“

Objava je momentalno izazvala lavinu komentara. Brojni korisnici priznali su da su decenijama igrali po tzv. kućnim pravilima, dok su drugi otvoreno odbili da prihvate ovakvo tumačenje.

Jedan korisnik naveo je da se u njegovoj porodici +2 karta „uvek slagala, otkako zna za sebe“, dok su se drugi šalili da UNO sada „uništava prijateljstva brže nego ikada“. Bilo je i onih koji smatraju da igra bez ove mogućnosti gubi dinamiku i čar neizvesnosti.

S druge strane, deo javnosti stao je u odbranu proizvođača, uz komentar da su pravila oduvek bila jasna, ali da ih većina igrača nikada nije pažljivo čitala.

Zašto je baš +2 karta ključna

UNO je igra poznata po tome što lako izaziva snažne emocije – od smeha do ozbiljnih rasprava. Upravo je +2 karta jedan od glavnih „okidača“ napetosti, jer je davala mogućnost da se kazna prebaci dalje, uz osećaj revanša i pravde.

Međutim, prema zvaničnim pravilima, takva opcija ne postoji. Ako vam neko baci +2 kartu – kazna je neizbežna.

Šta je UNO i kako se zapravo igra

UNO je kartaška društvena igra namenjena za dva do deset igrača, a cilj je jednostavan – prvi se osloboditi svih karata iz ruke.

Osnovna pravila UNO igre:

Igrači naizmenično odlažu kartu iste boje ili istog broja

Specijalne karte (Reverse, Skip, +2, Wild) menjaju tok igre

+2 karta obavezuje sledećeg igrača da izvuče dve karte i preskoči potez

Kada igrač ostane sa jednom kartom, mora da kaže „UNO“

Ako to ne učini na vreme – sledi kazna u vidu dodatnih karata A šta je sa kartom +4

Kada igrač baci +4 kartu (Wild Draw Four), sledeći igrač mora da izvuče četiri karte i preskoči potez.

Ograničenje: +4 karta može da se igra samo ako igrač nema druge karte koje može da odloži po boji. To znači da ne sme da se baci +4 karta ako igrač ima kartu iste boje kao prethodna karta na hrpi.

Sporna praksa: I ovde postoji česta zabluda – mnogi igrači misle da mogu da je bace bilo kada, ili da sledeći igrač može „vraćati +4“ istom kartom. Zvanično pravilo ne dozvoljava vraćanje +4 karte, baš kao i kod +2 karte.

* Ako se sumnja da je +4 karta odigrana nepoštovanjem pravila, sledeći igrač može tražiti proveru – bacilac karte mora da pokaže svoje karte. Ako je igrao +4 nelegalno, on vuče četiri karte umesto sledećeg igrača.

