Slušaj vest

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka ove subote.

OVAN

Fokusirani ste na izradu novog poslovnog plana. Imate generalnu viziju, a sada obraćate pažnju na detalje. Niste zadovoljni brakom. Imate utisak da je došlo do udaljavanja i to mirno prihvatate. Mogući su problemi s disajnim organima.

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Osećate se samouvereno zbog poslovnog uspeha. Sada razmišljate u smeru razvoja poslovne saradnje sa inostranstvom. Emotivno ste nezadovoljni. Voljena osoba ne pokazuje dovoljno interesovanja za odnos. Zdravlje je stabilno.

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Posao stagnira. Pokušavate da shvatite gde je problem, pošto imate utisak da ste svaki potez dobro osmislili. Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana misli da ste vrlo interesantan sagovornik. Osećate se tromo.

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Zanima vas ulazak u poslovni ortakluk. Već ste utvrdili ko vam odgovara i sada razmišljate na koji način da drugu stranu zainteresujete za saradnju. Veoma ste stidljivi. Vaša simpatija čak i ne sluti kakva osećanja gajite. Zdravlje je stabilno.

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Prezadovoljni ste napretkom u karijeri i time što je to isključivo rezultat vašeg rada. Želite da se konačno posvetite partneru, koji pak ne želi da vas vidi. Zdravlje je solidno, samo vam je potreban odmor.

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Problemi u komunikaciji s kolegama i dalje su prisutni. Niste spremni za kompromis, a nije ni druga strana. Imate naglašene emotivne potrebe i vreme provodite s partnerom. Čulo vida vam je oslabilo.

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Prilično ste inventivni i nekonvencionalni. Osmišljavate originalan projekat. Imate potrebu za partnerom, ali niko konkretno vas ne privlači. Imate utisak da bi život bio lepši kad biste ga delili udvoje. Zdravlje je stabilno.

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Prilično ste neprilagođeni. Ne prijaju vam promene na poslu i pokušavate da radite stvari po starom. Upoznajete novu osobu po preporuci, ali ona ne ostavlja adekvatan utisak. Druga strana vas slično doživljava. Umorni ste.

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Uživate u plodovima svog rada. Smatrate da dosta ulažete u posao i da su rezultati vidljivi i reprezentativni. Nemate energije ni za nova poznanstva ni za stara druženja. Zadovoljni ste zdravljem.

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Detaljno razrađujete novi poslovni projekat. Želite da sve ide glatko i da bude uspešno. Prija vam pažnja voljene osobe. Ona je prilično spontana i na otvoren način pokazuje emocije. Zdravlje je stabilno.

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Umaraju vas uobičajene poslovne obaveze. Potreban vam je novi izazov. Bračni partner je prilično osetljiv i može burno reagovati ukoliko se oseti pogođenim. Što se tiče zdravlja, napeti ste.

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Pod stresom ste zbog brojnih obaveza. Gledajte da se bolje organizujete i da neke obaveze ostavite za iduću nedelju. Bračni partner je neraspoložen, a ne želi da kaže zbog čega. Umorni ste i neophodan vam je odmor.

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ne propustiteZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
stara kuća u sirogojnu
ZanimljivostiKalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine: Zašto ga se svi plaše? Evo kada da se spremite na haos i ne pravite velike planove
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki ljubavni horoskop za 2026. godinu: Oni će doživeti najstrastveniju vezu u poslednjih 10 godina, a evo koga čekaju razočaranja i raskid
ljubavni horoskop
ZanimljivostiVeliki majanski horoskop za 2026. godinu: Saznajte kom znaku pripadate, neke čeka veliki uspeh, a evo ko će pronaći srodnu dušu
Majanski horoskop

Bonus video:

OVI HOROSKOPSKI ZNACI TREBA DA SE PAZE TOKOM MARTA - Astrpološkinja napominje da je ovaj period veoma važan za ličnu karijeru i dalje odluke  Izvor: Kurir televizija