Dnevni horoskop za 7. februar: Bikovi su emotivno nezadovoljni, Rakovi imaju simpatiju, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 7. februar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka ove subote.
OVAN
Fokusirani ste na izradu novog poslovnog plana. Imate generalnu viziju, a sada obraćate pažnju na detalje. Niste zadovoljni brakom. Imate utisak da je došlo do udaljavanja i to mirno prihvatate. Mogući su problemi s disajnim organima.
BIK
Osećate se samouvereno zbog poslovnog uspeha. Sada razmišljate u smeru razvoja poslovne saradnje sa inostranstvom. Emotivno ste nezadovoljni. Voljena osoba ne pokazuje dovoljno interesovanja za odnos. Zdravlje je stabilno.
BLIZANCI
Posao stagnira. Pokušavate da shvatite gde je problem, pošto imate utisak da ste svaki potez dobro osmislili. Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana misli da ste vrlo interesantan sagovornik. Osećate se tromo.
RAK
Zanima vas ulazak u poslovni ortakluk. Već ste utvrdili ko vam odgovara i sada razmišljate na koji način da drugu stranu zainteresujete za saradnju. Veoma ste stidljivi. Vaša simpatija čak i ne sluti kakva osećanja gajite. Zdravlje je stabilno.
LAV
Prezadovoljni ste napretkom u karijeri i time što je to isključivo rezultat vašeg rada. Želite da se konačno posvetite partneru, koji pak ne želi da vas vidi. Zdravlje je solidno, samo vam je potreban odmor.
DEVICA
Problemi u komunikaciji s kolegama i dalje su prisutni. Niste spremni za kompromis, a nije ni druga strana. Imate naglašene emotivne potrebe i vreme provodite s partnerom. Čulo vida vam je oslabilo.
VAGA
Prilično ste inventivni i nekonvencionalni. Osmišljavate originalan projekat. Imate potrebu za partnerom, ali niko konkretno vas ne privlači. Imate utisak da bi život bio lepši kad biste ga delili udvoje. Zdravlje je stabilno.
ŠKORPIJA
Prilično ste neprilagođeni. Ne prijaju vam promene na poslu i pokušavate da radite stvari po starom. Upoznajete novu osobu po preporuci, ali ona ne ostavlja adekvatan utisak. Druga strana vas slično doživljava. Umorni ste.
STRELAC
Uživate u plodovima svog rada. Smatrate da dosta ulažete u posao i da su rezultati vidljivi i reprezentativni. Nemate energije ni za nova poznanstva ni za stara druženja. Zadovoljni ste zdravljem.
JARAC
Detaljno razrađujete novi poslovni projekat. Želite da sve ide glatko i da bude uspešno. Prija vam pažnja voljene osobe. Ona je prilično spontana i na otvoren način pokazuje emocije. Zdravlje je stabilno.
VODOLIJA
Umaraju vas uobičajene poslovne obaveze. Potreban vam je novi izazov. Bračni partner je prilično osetljiv i može burno reagovati ukoliko se oseti pogođenim. Što se tiče zdravlja, napeti ste.
RIBE
Pod stresom ste zbog brojnih obaveza. Gledajte da se bolje organizujete i da neke obaveze ostavite za iduću nedelju. Bračni partner je neraspoložen, a ne želi da kaže zbog čega. Umorni ste i neophodan vam je odmor.
