Pojavljivanje jednog takmičara u najnovijoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza "Potera" izazvalo je pravo iznenađenje među gledaocima. U centru pažnje našao se Goran Subašić, cvećar iz Šibenika, koji je tokom predstavljanja pred kamerama izjavio da ima 65 godina. Međutim, njegov izgled je gotovo momentalno pokrenuo lavinu komentara, jer se mnogima činilo da izgleda znatno mlađe.

Ni voditelj Joško Lokas nije ostao imun na ovu situaciju, pa je kroz šalu upitao takmičara u čemu je tajna njegove mladolikosti. Subašić je duhovito odgovorio da se "odlično drži", a zaslugu je prepisao specijalnim kremama za lice, dodavši uz osmeh da su "možda i pomalo sumnjivog porekla". Svi u studiju su se nasmejali.

Goran Subašić Foto: printscreen/youtube/Kvizoteka TV

Društvene mreže gorele od komentara

Nakon emitovanja emisije, društvene mreže su se usijale. Brojni gledaoci pisali su da Goran izgleda i dvadesetak godina mlađe, dok su se drugi raspitivali gde se može nabaviti čuvena "krema protiv starenja".

Nakon što je video brojne komentare na društvenim mrežama, Subašić se oglasio i nastavio u istom duhovitom maniru i na Fejsbuku. Objavio je da koristi luksuzni preparat napravljen od egzotične biljke poreklom iz Papue Nove Gvineje. Naravno, jasno je da je reč o šali.

Ubrzo se ispostavilo da je čitava priča bila deo dobro osmišljene dosetke. Ljudi iz njegovog okruženja potvrdili su da se Goran našalio sa godinama, a dostupni podaci otkrivaju da je rođen 1980. godine.

Kasnije se ponovo oglasio na društvenim mrežama i poručio da je sve shvaćeno upravo onako kako je i zamišljeno - kao čista zabava. Uz to je dodao da je u jednom trenutku njegovo godište postalo jedno od najpretraživanijih pojmova u Hrvatskoj, a celu situaciju nazvao je "malim sociološkim eksperimentom".

Znanje koje nije ostalo u senci šale

Iako je pažnju javnosti privukao izgledom i humorom, Goran je u kvizu pokazao da iza šale stoji i ozbiljno znanje. Tačno je odgovorio na osam pitanja i svom timu doneo 4.000 evra. Pojavljivanje Gorana Subašića ostalo je jedno od upečatljivijih ove sezone.

