Slušaj vest

Rose Vest, osuđena serijska ubica, navodno pokušava da utiče na mlade zatvorenice u zatvoru, koristeći šminku i kolače, prenose britanski mediji.

Vest, koja služi doživotnu kaznu od 1995. godine zbog ubistva deset devojaka i žena zajedno sa suprugom Fredom, opisuje se kao da se ponaša poput „zvezde" unutar zatvorskih zidova.

Rose Vest Foto: South West News Service / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prethodno je otkriveno da je 72-godišnja ubica seksualno napala jednu mladu zatvorenicu nakon što ju je, kako se navodi, nedeljama „pripremala“ pre incidenta u ćeliji.

Foto: netflix/youtube

Poseban zatvor i oduzeta privilegija

Vest trenutno služi kaznu u New Hall zatvoru kod Vejkfilda, Zapadni Jorkšir, u posebnom odeljenju zvanom Rivendell House.

Prema izveštajima, Rose je ranije imala običaj da pokušava da se sprijatelji sa „ranjivim“ mladim zatvorenicama, a bivše zatvorenice tvrde da je čak i čuvare u jedinici držala „omotanima oko malog prsta“.

„Rose bi pokušavala da se sprijatelji sa ljudima. Šminkala bi ih, sređivala im kosu, pravila kolače petkom. Postalo je pravilo na odeljenju da se kolači prave za vikend, a i osoblje bi učestvovalo. Bila je prilično arogantna, kao da je neka vrsta slavne ličnosti“, rekla je jedna bivša zatvorenica.

Fred Vest Foto: netflix/youtube

Kako su izgledale privilegije

Pre nego što su joj oduzete, Vest je uživala u posebnim privilegijama unutar zatvora:

dodatni novac za zatvorsku kantinu

pristup TV-u i DVD-ima

učestvovanje u radionicama i hobijima poput joge i pletenja

slobodno kretanje po uredno održavanim dvorištima, gde je brinula i o kokoškama

Nakon poslednjeg incidenta, West je izgubila sve privilegije koje je imala kao „poboljšana“ zatvorenica.

Zatvorenici šokirani ponašanjem

Izvor iz zatvora naveo je:

„Rose deluje kao krhka penzionerka, ali je i dalje izuzetno opasna kao što pokazuje ovaj napad. Sprijateljila se sa mladom ženom, dvadesetih godina, i praktično je manipulisala pre nego što ju je napala. Ceo zatvor priča o tome i zatvorenice su šokirane, bez obzira na to šta su same možda uradile. Prilično je odvratno što je imala slobodu da ovo učini.“

Rose Vest, koja sada ima sive i sedljive pramenove i nosi karakteristične naočare sa debelim okvirom, i dalje negira krivicu, iako je 30 godina osuđena za strašne zločine.

Transferi i prethodne pretnje

Vest je 2019. premestena u Rivendell House nakon što su je pretila druga serijska ubica,Džoana Denehi, i nakon 11 godina provedenih u zatvoru Low Newton u Daramu. Prethodno je boravila u HMP Bronzefield u Ešfordu, Surej a premestili su je i nakon što je razotkriven plan da bude napadnuta čarapom punom kugli za bilijar.

Suprug Fred Vest, koji je na imanju u Gloučesteru zakopavao nekoliko žrtava, izvršio je samoubistvo u 53. godini dok je čekao suđenje 1995.

Njihovi strašni zločini detaljno su prikazani u Netflix dokumentarcu Fred and Rose West: A British Horror Story.