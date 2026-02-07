Slušaj vest

U februaru, snažna energija Godine Vatrenog Konja susreće se sa dinamičnim mesecom Metalnog Tigra. Ovaj period će doneti jedinstvene izazove i mogućnosti za svaki znak kineskog zodijaka. Astrolog Vera Golubenko objašnjava šta možemo očekivati od poslednjeg meseca zime i kakve nam perspektive on nosi.

Pacov

Foto: Shutterstock

Februar je mesec Metalnog tigra. On će vas zaštititi od problema i pomoći vam da se krećete ka svojim ciljevima. Sada je vreme da definišete te ciljeve i zacrtate kurs. Ne zanemarujte priliku za dobar odmor. Možete čak i da isplanirate to putovanje o kome ste sanjali.

Ovaj mesec će vam pružiti priliku da steknete snagu pre aktivnog početka u martu. Očekuju vas velike stvari i dostići ćete novi nivo razvoja. Verovatni su prijatni finansijski prihodi i vredni pokloni, pa iskoristite ovo vreme za stratešku pripremu.

Bivo

bivo Foto: Shutterstock

Za Bivola, februar će biti emotivno nabijen mesec. Metalni Tigar će izazvati neočekivane situacije koje su istovremeno zapanjujuće i zastrašujuće, ali istovremeno će biti mesta za radost. Ako se osećate snažno, izazovite okolnosti, smelo zahtevajte više i ne izbegavajte sukob. Ako vam nedostaju resursi, najbolje je da zauzmete stav „sačekaj i vidi“ i ostanete kod kuće.

Posebno obratite pažnju na porodične odnose. Manja loša ponašanja voljenih osoba mogu biti veoma iritantna, zbog čega ćete se osećati kao da vas namerno iritiraju. Tokom ovog perioda, ključno je da ispoljite diplomatiju i uzdržanost.

Tigar

Foto: Shutterstock

Februar je dobro vreme za velike poduhvate i nove početke! Tokom celog meseca bićete zaštićeni od očigledne negativnosti i spletki zlikovaca. Pod uticajem februara, meseca Metalnog tigra, razvićete zaista gvozdeni stisak, vešto skriven iza diplomatskog držanja. Sada možete napraviti veliku i obećavajuću investiciju koja će odrediti uspeh cele godine. Sreća će biti sa vama, ali će zahtevati potkrepljenje napornim radom.

Probuđene liderske osobine biće realizovane samo kroz marljivost. Pasivnost bilo koje vrste je kontraindikovana; samo aktivne i odmerene akcije će doneti finansijske i lične pobede.

Zec

Foto: Shutterstock

Za Zečeve, februar je vreme da se fokusiraju na porodicu i voljene osobe, i najbolje je da odlože pokretanje novih velikih projekata. U mesecu Metalnog Tigra možete se osloniti prvenstveno na sebe. Važno je da ne preuzmete nepodnošljiv teret i izbegnete davanje obećanja koja ne možete da ispunite.

Da biste postigli uspeh, moraćete da pokažete hrabrost da uspostavite nove, korisne veze. Umrežavanje i saradnja biće ključni za postizanje vaših ciljeva. Odvojite vreme za porodične interakcije – napunite se pozitivnim emocijama. Najbolja strategija je da završite stare projekte umesto da započinjete nove.

Zmaj

Foto: Shutterstock

Februar će za vas biti period intenzivne aktivnosti i realizacije velikih projekata. Fokusiraćete se na karijeru, težeći da dostignete nove visine i poboljšate svoj društveni status. Međutim, važno je da pređete sa takmičarske taktike na strategiju saradnje. Pokušaj da se takmičite sa uticajnijim igračem mogao bi dovesti do poraza, dok će zajednički rad otvoriti značajne mogućnosti. Slobodni Zmajevi mogu očekivati živopisan romantični susret u svom ličnom životu. Ova avantura ima sve šanse da se razvije u ozbiljnu vezu sa mogućnošću formalnog braka.

Zmija

Foto: Shutterstock

Poslednji mesec zime biće period ozbiljnih iskušenja za vas, koja ćete izdržati hrabro. Čak će i potencijalni uspeh biti prepun visokog rizika od gubitka. Februar će značajno iscrpeti vašu energiju, zahtevajući naprezanje tela i duše, tako da je najbolja taktika da se prikrijete, izbegnete nepotrebne rizike i sačuvate energiju. Ignorišite manje iritantne faktore; oni nisu vredni vaše pažnje.

Sada je takođe odlično vreme za početak učenja i sticanja novih znanja; ovo ulaganje u sebe će umnožiti vaše finansije u budućnosti. Ako ste kreativni, februar će biti vreme za pravi proboj. Postoji šansa da stvorite remek-delo!

Konj

Foto: Shutterstock

Sada je idealno vreme za pokretanje novih projekata i rešavanje tih zastrašujućih zadataka. Postavljate temelje za srećnu budućnost. Neće proći dugo pre nego što sve što ste započeli donese odlične plodove.

Rođenima u godini Konja se snažno preporučuje da otvoreno izraze svoje ambicije i da ne budu stidljivi. Trebalo bi da obrate pažnju na pitanja koja se tiču njihovih roditelja ili drugih bliskih rođaka. Moguće su značajne promene u njihovom ličnom životu: nova poznanstva, brak ili sticanje nekretnina (kuće ili stana). Energija meseca Metalnog Tigra je visoka i definitivno vam neće biti dosadno. Glavno je da je usmerite u konstruktivnom pravcu.

Koza

koza Foto: Shutterstock

Februar je vreme iskušenja i drastičnih promena. Možda ćete iskusiti osećaj bespomoćnosti i očaja. Da biste izbegli potpuni pad duha, važno je da svesno potražite podršku od voljenih osoba. Naći ćete je među porodicom i prijateljima.

Otkrijte novi posao ili hobi gde možete ostvariti svoj kreativni potencijal kroz naporan rad. Mesec Metalnog Tigra je vreme unutrašnje oluje, ali će proći. Vaša otpornost i naporan rad će postepeno razjasniti horizont, i počeće svetliji niz. Verujte u svoju sposobnost prilagođavanja.

Majmun

majmun Foto: Shutterstock

Potrebno je svesno usporiti svoj uobičajeni ritam života i napraviti pauzu od stalne žurbe. Glavni cilj je akumuliranje snage za budući proboj. Fokusirajte se na odmor, oporavak i dubinsku analizu svog psihološkog stanja. Prakse poput meditacije će biti korisne.

Provodite više vremena sa porodicom i prijateljima i poboljšajte svoje fizičko zdravlje. Februar je vreme za izgradnju vaših unutrašnjih resursa; ulaganje u vaše bogatstvo će vam na kraju omogućiti da napravite značajne prodore i probijete svoj trenutni finansijski plafon.

Petao

Foto: Shutterstock

Ne bi trebalo da se bavite novim projektima, jer postoji rizik da neće opravdati uloženi trud. Mnogo je efikasnije fokusirati se na završetak tekućih zadataka, rešavanje nedovršenih poslova i dovođenje stvari do logičnog zaključka. Otvorena konkurencija se ne preporučuje; ovaj period nije pogodan za brze pobede.

Možda ćete osetiti pritisak od strane ljudi oko sebe, posebno kolega i rukovodstva. Moraćete da sakupite svoju odlučnost kako biste sprečili eskalaciju sukoba. Optimalna strategija je da pokažete uzdržanost i poštovanje prema ljudima oko sebe. Ovo je vreme za unutrašnji rad i sistematizaciju.

Pas

Foto: Shutterstock

Februar će biti vaš najbolji sat. Povoljne prilike će se lako pojaviti, bukvalno niotkuda, a prošli napori i ulaganja će početi da daju dugo očekivane rezultate. Ovo je vreme žetve: očekujte finansijske dobitke ili napredovanje u karijeri. Ako imate kreativnu profesiju, vaša muza će vas pratiti tokom celog meseca. Postoji šansa za pravi proboj!

Istovremeno, februar može testirati vašu ljubav i hrabrost. Možda ćete morati nešto da žrtvujete za svoje voljene. Međutim, vaša otpornost će vam pomoći da izađete kao pobednik iz svake situacije i zadržite poštovanje drugih.

Svinja

Foto: Shutterstock

Mesec Metalnog Tigra doneće vam iskušenja i nevolje koje će oblikovati vaš karakter i ojačati vaš um. Postaćete mudriji i iskusniji dok se budete snalazili u njima. Tokom ovog perioda, važno je da odvojite vreme za odmor i oporavak. Potrebni su vam resursi da prevaziđete izazove koji se javljaju.

Slobodne žene će verovatno upoznati potencijalnog partnera, što bi se moglo razviti u nešto više. Ključ uspeha ovog meseca je saradnja, a strategija uzajamne podrške će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve – vi podržavate druge, a oni podržavaju vas. Ovaj pristup će postaviti temelje za značajna dostignuća.